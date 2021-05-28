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化失業危機為轉機 屏東釋出609個傳產業職缺
本土疫情嚴峻，衝擊國內內需型產業，相關產業面臨停業、減班休息及資遣員工等經營困境，員工更處於經濟窘迫無援處境，但在這波疫情衝擊下，屏東縣仍有部分傳產事業單位面臨缺工，縣府盤點近期企業招聘5人以上職缺需求的職缺統計，共有54家廠商、釋出609個職缺，助民眾化失業危機為轉機。
縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫說，全國疫情警戒升至第三級，觀光旅遊、餐飲等服務業首當其衝，尤其是計時薪制人員，但縣內仍有不少傳統產業面臨缺工問題，許多優良的傳產企業雖然工作強度偏高，但相對穩定的薪水與完善制度仍可以支持生活所需，釋出職務內容有機械操作員、食品製造機械操作員、房務員及教保員等職缺。
他說，徵才資訊已公告於縣府勞動暨青年發展處官網，有求職、轉職需求的民眾，把握在地就業的好機會，求職民眾可逕自上網查詢或來電（08-7558048#520~522屏東就業服務台或08-8780002枋寮就業服務台）洽詢；提醒民眾至企業求職面試，請戴上口罩並遵守社交距離做好自我防護。
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