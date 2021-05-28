德安航空停飛澎湖七美、望安 避防疫出破口

澎湖縣政府防堵疫情擴散至離島，協調民航局與德安航空，今天起到6月14日，暫停高雄至七美、望安航線，一律改由澎湖機場入境，也要返鄉居民在澎湖機場完成自願快篩，確定陰性後再搭船返回望安、七美，確保離島安全。

澎湖縣政府表示，5月1日至27日，德安航空高雄飛往七美、望安航線，入境人數總計695人，因疫情擴散，居民擔心高雄航線可能成為防疫破口，並希望在當地設快篩站，但澎湖縣府考量醫療資源及防疫人力有限，以及快篩陽性患者不易運送，才與航空公司、民航局、鄉公所、鄉代會、議員協調，達成停飛共識。

澎湖縣政府認為，在澎湖機場集中入境檢疫才能發揮最大效益，籲請七美、望安居民搭機回澎湖以後，先填寫「健康聲明卡」並配合自願快篩，經採檢陰性，再搭交通船回望安、七美，6月14日前也暫停往返台澎。