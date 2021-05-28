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第二波疫苗到位 高雄醫護笑稱「先打先贏」
第二波AZ疫苗陸續配送各縣市，高雄獲配發的2.1萬劑昨晚已抵高雄，今早起在23家指定醫院施打，列優先施打的醫護人員，有人原本希望接種到莫德瑞疫苗，但看疫情延燒得這麼嚴重，還是決 定先打AZ，笑說「先打先贏」。
高雄這批疫苗以23家新冠肺炎專責醫院工作人員為第一優先接種對象，其次為防疫計程車司機、防疫旅館工作人員，協助疫調的警消人員為主，預訂至30日全部打完。
不同於第一波公費疫苗，由指定開放的職類人員自願預約，這次則是議定優先施打對象，由地方衛生局統一造冊通知施打時間，各院公、自費疫苗接種均先暫停。
高雄這波疫苗配送各院的時間不一，高醫昨天一到貨，就開始受理院內醫護接種，市立聯合醫院急診醫護已百分之百施打完畢，全院醫護接種率已達8成5，今早替警消等職類人員接種。小港醫院疫苗約今午會到，每兩小時進行一次流程滾動檢討。
高醫一名在第一波就接種的護理師說，當時是為了「湊數」而先打，後來疫情發燒，反而決的當時的決定沒錯，有醫護則坦言，現在疫苗奇缺，「先打先贏」，「能打就要偷笑」。高醫大一名實習生本來要等莫德瑞疫苗，但發現疫情急轉直下，能否打到還是未知數，今早也先接種AZ疫苗。
一名營養師今早接種後忐忑不安，怕的是打完AZ會有副作用，慶幸的是「終於打到了」。
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