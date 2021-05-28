快訊

國產疫苗也納計算 陳時中：10月底疫苗覆蓋率達六成

醫療量能吃緊！全國180家醫院開設專責病床數達9015床

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第二波疫苗到位 高雄醫護笑稱「先打先贏」

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
第二波AZ疫苗到貨，高雄23家指定醫院開始為指定職類人員接種，高醫昨晚起也開始替院內醫護施打。圖／高醫提供
第二波AZ疫苗到貨，高雄23家指定醫院開始為指定職類人員接種，高醫昨晚起也開始替院內醫護施打。圖／高醫提供

第二波AZ疫苗陸續配送各縣市，高雄獲配發的2.1萬劑昨晚已抵高雄，今早起在23家指定醫院施打，列優先施打的醫護人員，有人原本希望接種到莫德瑞疫苗，但看疫情延燒得這麼嚴重，還是決 定先打AZ，笑說「先打先贏」。

高雄這批疫苗以23家新冠肺炎專責醫院工作人員為第一優先接種對象，其次為防疫計程車司機、防疫旅館工作人員，協助疫調的警消人員為主，預訂至30日全部打完。

不同於第一波公費疫苗，由指定開放的職類人員自願預約，這次則是議定優先施打對象，由地方衛生局統一造冊通知施打時間，各院公、自費疫苗接種均先暫停。

高雄這波疫苗配送各院的時間不一，高醫昨天一到貨，就開始受理院內醫護接種，市立聯合醫院急診醫護已百分之百施打完畢，全院醫護接種率已達8成5，今早替警消等職類人員接種。小港醫院疫苗約今午會到，每兩小時進行一次流程滾動檢討。

高醫一名在第一波就接種的護理師說，當時是為了「湊數」而先打，後來疫情發燒，反而決的當時的決定沒錯，有醫護則坦言，現在疫苗奇缺，「先打先贏」，「能打就要偷笑」。高醫大一名實習生本來要等莫德瑞疫苗，但發現疫情急轉直下，能否打到還是未知數，今早也先接種AZ疫苗。

一名營養師今早接種後忐忑不安，怕的是打完AZ會有副作用，慶幸的是「終於打到了」。

高雄23家指定醫院開始為指定職類人員接種，高醫昨晚起也開始替院內醫護施打。圖／高醫提供
高雄23家指定醫院開始為指定職類人員接種，高醫昨晚起也開始替院內醫護施打。圖／高醫提供

AZ疫苗 疫情 高醫

延伸閱讀

莫德納將運抵桃機 AIT：美支持台取得疫苗能力

莫德納疫苗將抵台 拚檢驗封緘流程縮短至7天

AZ疫苗登記踴躍 台南偏鄉警消及基層醫療人員率先受惠

桃園獲配1.8萬劑AZ疫苗 鄭文燦：3天內打完

相關新聞

三級警戒還營業 高市工務局今早對民生一路酒吧斷水電

新冠肺延三級警戒延長至6月14日，高雄市政府明令八大行業暫停營業，仍有業者違規，工務局今早前往新興區民生一路一家酒吧強制...

德安航空停飛澎湖七美、望安 避防疫出破口

澎湖縣政府防堵疫情擴散至離島，協調民航局與德安航空，今天起到6月14日，暫停高雄至七美、望安航線，一律改由澎湖機場入境，...

化失業危機為轉機 屏東釋出609個傳產業職缺

本土疫情嚴峻，衝擊國內內需型產業，相關產業面臨停業、減班休息及資遣員工等經營困境，員工更處於經濟窘迫無援處境，但在這波疫...

第二波疫苗到位 高雄醫護笑稱「先打先贏」

第二波AZ疫苗陸續配送各縣市，高雄獲配發的2.1萬劑昨晚已抵高雄，今早起在23家指定醫院施打，列優先施打的醫護人員，有人...

替高雄藥師請命 議員盼4千藥師納入此波疫苗施打範圍

高雄市長陳其邁日前偕同醫護工會宣布全體醫事人員都要打疫苗，新一批AZ疫苗即將開打，但衛生局未提及藥師族群。高市議員李雅慧...

高市府啟動7項漁業紓困措施 推在地水產防疫包

疫情升溫，高雄市政府針對漁業部分推出水產品防疫組合包、漁產品國內運費補貼、養青創業貸款利息補貼等7項紓困振興措施，並將配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。