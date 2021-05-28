快訊

國產疫苗也納計算 陳時中：10月底疫苗覆蓋率達六成

醫療量能吃緊！全國180家醫院開設專責病床數達9015床

替高雄藥師請命 議員盼4千藥師納入此波疫苗施打範圍

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄這梯次分配的疫苗即將開打，高雄市議員李雅慧盼衛生局將藥師納入優先施打名單上。圖／高市民進黨團提供
高雄這梯次分配的疫苗即將開打，高雄市議員李雅慧盼衛生局將藥師納入優先施打名單上。圖／高市民進黨團提供

高雄市長陳其邁日前偕同醫護工會宣布全體醫事人員都要打疫苗，新一批AZ疫苗即將開打，但衛生局未提及藥師族群。高市議員李雅慧說，藥師也是醫療量能的一環，呼籲市府將藥局執業藥師納入此波施打名單。

高雄市今天收到中央流行疫情指揮中心配送的2.1萬劑AZ疫苗，衛生局長黃志中昨在防疫會議後記者會上說，施打對象以醫院的醫護優先，另直接實行疫調防疫有關的員警、消防局、防疫計程車司機、防疫旅館等，以及與防疫相關會直接接觸確診者、隔離者部分都會列入，安排次序大抵完成。

民進黨高雄市議員李雅慧指出，中央流行疫情指揮中心4月初宣布擴大施打AZ疫苗，當時曾開放藥局藥師在內的所有第一類醫事人員接種疫苗，新一波AZ疫苗，桃園市同樣開放在藥局執業的藥師與藥劑生登記接種，遺憾高雄未列入優先施打範圍。

李說，高雄市開業、執業藥師不到4千人，扣除執業場所不在藥局以及過去已經施打者，整體人數並不多，盼市府儘速研議將藥局藥師納入新一波疫苗施打範圍，讓這些直接面向社區、民眾的藥師無後顧之憂。

AZ疫苗 高雄市 衛生局

延伸閱讀

提供我疫苗？ 日本政府證實研議對外提供

莫德納將運抵桃機 AIT：美支持台取得疫苗能力

AZ疫苗登記踴躍 台南偏鄉警消及基層醫療人員率先受惠

台灣重視生命 王定宇：除中國疫苗都可進口但要申請

相關新聞

三級警戒還營業 高市工務局今早對民生一路酒吧斷水電

新冠肺延三級警戒延長至6月14日，高雄市政府明令八大行業暫停營業，仍有業者違規，工務局今早前往新興區民生一路一家酒吧強制...

德安航空停飛澎湖七美、望安 避防疫出破口

澎湖縣政府防堵疫情擴散至離島，協調民航局與德安航空，今天起到6月14日，暫停高雄至七美、望安航線，一律改由澎湖機場入境，...

化失業危機為轉機 屏東釋出609個傳產業職缺

本土疫情嚴峻，衝擊國內內需型產業，相關產業面臨停業、減班休息及資遣員工等經營困境，員工更處於經濟窘迫無援處境，但在這波疫...

第二波疫苗到位 高雄醫護笑稱「先打先贏」

第二波AZ疫苗陸續配送各縣市，高雄獲配發的2.1萬劑昨晚已抵高雄，今早起在23家指定醫院施打，列優先施打的醫護人員，有人...

替高雄藥師請命 議員盼4千藥師納入此波疫苗施打範圍

高雄市長陳其邁日前偕同醫護工會宣布全體醫事人員都要打疫苗，新一批AZ疫苗即將開打，但衛生局未提及藥師族群。高市議員李雅慧...

高市府啟動7項漁業紓困措施 推在地水產防疫包

疫情升溫，高雄市政府針對漁業部分推出水產品防疫組合包、漁產品國內運費補貼、養青創業貸款利息補貼等7項紓困振興措施，並將配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。