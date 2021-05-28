替高雄藥師請命 議員盼4千藥師納入此波疫苗施打範圍
高雄市長陳其邁日前偕同醫護工會宣布全體醫事人員都要打疫苗，新一批AZ疫苗即將開打，但衛生局未提及藥師族群。高市議員李雅慧說，藥師也是醫療量能的一環，呼籲市府將藥局執業藥師納入此波施打名單。
高雄市今天收到中央流行疫情指揮中心配送的2.1萬劑AZ疫苗，衛生局長黃志中昨在防疫會議後記者會上說，施打對象以醫院的醫護優先，另直接實行疫調防疫有關的員警、消防局、防疫計程車司機、防疫旅館等，以及與防疫相關會直接接觸確診者、隔離者部分都會列入，安排次序大抵完成。
民進黨高雄市議員李雅慧指出，中央流行疫情指揮中心4月初宣布擴大施打AZ疫苗，當時曾開放藥局藥師在內的所有第一類醫事人員接種疫苗，新一波AZ疫苗，桃園市同樣開放在藥局執業的藥師與藥劑生登記接種，遺憾高雄未列入優先施打範圍。
李說，高雄市開業、執業藥師不到4千人，扣除執業場所不在藥局以及過去已經施打者，整體人數並不多，盼市府儘速研議將藥局藥師納入新一波疫苗施打範圍，讓這些直接面向社區、民眾的藥師無後顧之憂。
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