高市府啟動7項漁業紓困措施 推在地水產防疫包

疫情升溫，高雄市政府針對漁業部分推出水產品防疫組合包、漁產品國內運費補貼、養青創業貸款利息補貼等7項紓困振興措施，並將配合中央推出漁業經營者紓困補貼等，幫助漁民度過防疫難關。

高市府昨於疫情記者會上推出7項紓困振興措施，如推出水產品防疫組合包、漁產品國內運費補貼、養青創業貸款利息補貼、漁筏檢查漁業執照核換發免收規費、減徵漁港管理費及友善外籍船員服務措施等，其中高雄市海洋局為友善外籍漁工盥洗環境，新設3處共15間淋浴間，並加強漁港環境清消。

高雄市海洋局長張漢雄表示，疫情期間漁筏檢查及漁業執照核換發免收規費，且依據船舶屬性，疫情期間減徵漁港基本設施使用管理費50%至67%，並將陸續推出漁產品國內運費補貼、養青創業貸款利息補貼及協助中央推出的漁業經營者紓困補貼等措施。

張漢雄表示，為解決民眾在家煮食需求，集結高雄在地生產優質水產品，推出內含虱目魚肚、台灣鯛魚片、魷魚圈、金目鱸下巴等共7種高雄在地海鮮水產，買即送2包虱目魚丸，現在防疫價只要660元含運費，預計6月1日起在「漁夫鮮撈」電商平台上架販售，限量3千組，每人限購2組。