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疫情下傳統產業缺工 屏東釋出609個職缺

中央社 / 屏東縣28日電

新冠肺炎疫情升溫，不少相關產業面臨停業、減班，屏東縣政府今天表示，屏東縣仍有不少傳統產業面臨缺工，目前有54家廠商釋出609個職缺，有求職、轉職需求民眾可把握機會。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，衝擊內需型產業，導致相關產業面臨停業、減班休息及資遣員工等困境，員工處於經濟窘迫無援處境，屏東縣政府勞動暨青年發展處長黃鼎倫表示，屏東縣仍有不少傳統產業面臨缺工問題。

黃鼎倫表示，許多優良的傳產企業雖然工作強度偏高，但相對穩定的薪水與完善制度仍可以支持生活所需，縣府盤點出近期企業招聘5人以上職缺需求的職缺統計，共計有54家廠商、釋出609個職缺。

黃鼎倫指出，釋出職務內容有機械操作員、食品製造機械操作員、房務員及教保員等職缺，歡迎有求職、轉職需求的民眾，把握在地就業的好機會。

勞動處表示，徵才資訊已公告在縣府勞動暨青年發展處官網，求職民眾可自行上網查詢或電洽屏東就業服務台及枋寮就業服務台諮詢。

屏東縣政府 新冠肺炎 求職

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