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關心清消人員安全 高市新商業會捐贈2千個防護面罩

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市新商業會今早由理事長劉正光（右三）代表捐贈2000個防護面罩給環保局使用。圖／新商業會提供
高雄市新商業會今早由理事長劉正光（右三）代表捐贈2000個防護面罩給環保局使用。圖／新商業會提供

隨著疫情升溫，高雄市環保局各地人員工作繁重，高雄市新商業會理事長劉正光在電視畫面看見清消人員沒有戴防護面罩工作，擔心第一線人員防護力不足，今早商業會幹部偕同高市議員何權峰、張漢忠拜會環保局，並捐贈2000個防護面罩給環保局長張瑞琿，代表商界人士替防疫人員加油打氣。

高雄市確診人數不斷上升，隨著病例數增加，環保局人員要配合衛生局前往各地展開清消作業。今早，在高市議員張漢忠與何權峰陪同下，高雄市新商業會理事長劉正光、名譽理事長侯正仁率多名理監事前往環保局慰問與捐贈防疫物資。

高雄市新商業會指出，防疫工作十分辛苦，各地企業紛站出來挺醫護人員，環保局清潔人員的安全配備也很重要，值得社會大眾關心，防護面罩可讓第一線人員有更安全的防護配備，以行動表達關心。

高雄市 衛生局

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