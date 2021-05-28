三級警戒還營業　高市工務局今早對民生一路酒吧斷水電

新冠肺延三級警戒延長至6月14日，高雄市政府明令八大行業暫停營業，仍有業者違規，工務局今早前往新興區民生一路一家酒吧強制斷水斷電，這是三級警戒以來，高雄第4家斷水斷電的營業場所。

高市工務局局長蘇志勳表示，全台疫情升溫，為了社區安全，避免疫情擴大傳染，工務局持續配合警方針對違規開業店家斷水、斷電，請店家切勿以身試法。

工務局同時提醒，高雄市昨已宣布停止非同住者的室內非必要社交聚會，餐飲場所也全面禁止內用，改為外帶，如無法提供外帶則停止營業。市府將鎖定特定高風險群聚地點優先執法，嚴守社區防線。