金門水試所養殖「海木耳」今新鮮上市 僅接受電話訂購

金門「俗青」的海味又來了！金門縣水產試驗所養殖的「海木耳」，今天採收，將以每斤(500g)新台幣150元之優惠價回饋鄉親，數量有限售完為止，即日起至6月 4 日，有意嘗鮮者可電洽水試所登記，電話為082-326408，因防疫期間只接受電話訂購，領取時間另行通知，不辦理現場販售，相關資訊也將刊登於水試所臉書「守鱟幸福」粉絲專頁，歡迎民眾查詢。

金門縣水試所表示，「海木耳」為海洋中的一種藻類，外型叢生花瓣狀，像一朵牡丹花，在日本稱為「長壽菜」，其蛋白質含量高於銀耳及黑木耳，纖維質含量高於豆類、五穀類、蔬果類。此外，富含礦物質鈣、磷、鉀、鎂、鋅、鐵、硒、維生素E、不飽和脂肪酸EPA及人體必需的胺基酸，是高纖美味的好食材。吃起來的口感相似於海帶。海藻擁有陸域上蔬果所沒有的海洋中微量元素及各式各樣的海藻多醣，海藻多醣具有絕佳的抗氧化能力，防止細胞老化，清除體內自由基，多吃海藻，有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

生鮮的「海木耳」不易儲存，應盡速食用，冷藏可保存一天，或冷凍保存可達半年，料理前請以清水清洗。料理方式可以川燙後冰鎮添加醋、蒜、薑、糖、小黃瓜絲等食材調味涼拌；或直接以蒜、薑爆香後加入新鮮「海木耳」直接熱炒；或加入湯品中煮湯。