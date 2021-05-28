小黃司機也加入外送平台 高雄市府補助基本車資

行政院將推出紓困4.0方案，高雄市長陳其邁今天開記者會宣布「高雄好家載」下周一上路，結合全市1千多家餐飲業者與5千位計程車小黃協助宅配送餐，1.5公里85元的基本里程費由市府補助。經發局指出，千葉火鍋、石二鍋、伊府將鍋燒等餐飲業者加入，凡向加入平台的餐飲業者購買499元以上餐點，合組防疫互助經濟網絡。

高雄餐飲業約1萬9千多家，就業人口10萬人，銷售額月均55億元。全高市餐飲店22日起全面禁止內用，店家業績平均下滑近5成，計程車也是下滑8成左右， 9千多名從業人員。市長陳其邁表示，高雄市府加碼推出「高雄好家載防疫互助經濟」，盼協助餐飲業、運將開拓宅經濟，透過一卡通公司、點餐平台與業者異業整合，防疫期間只能在家，也不能對自己太差，市民可上網點餐點，讓好吃的飲食透過計程車送到家。

經發局廖泰翔進一步解釋說，下周起上路後，全高市至少有一千家餐飲業者、5 千輛計程車業者加入平台，1.5公里路程內運費由政府支付，打造防疫互助經濟，想加入平台的業者可打電話詢問。