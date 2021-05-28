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屏東縣今啟動藝文紓困 挺藝文產業度疫情難關
全國防疫持續三級警戒，各藝文展演場館全面關閉，許多表演節目也取消或延期辦理，藝文產業大受衝擊，屏東縣政府今天宣布啟動藝文紓困方案，針對進駐文化處場域營運的業者、申請表演藝術補助與場地租借單位，提供場地費、租金及權利金減免等優惠，補貼藝文工作者受疫情影響的損失。
縣府文化處長吳明榮表示，屏東演藝廳及原預定5月下旬試營運的屏東藝術館，5月至7月陸續有26場次售票節目取消及8場次延期，延期演出大都是縣府補助及自辦；另勝利星村逾50家品牌店家，目前8成以上暫停營業，少部份餐飲則推外帶服務。
縣府藝文紓困方案針對5月16日起6月30日期間受影響的藝文產業，除表演藝術團隊，還包括因應防疫暫停營業的勝利星村店家、演藝廳藝術商場委外經營「讀者城市」閱讀文創館，和縣立圖書館總館1樓的春若創意公司，減收租金及權利金各50%，以減少疫情衝擊。文化處說，店家減免加上藝文團體紓困，減收金額初估約110萬元。
吳明榮說，表演藝術部份，申請屏東演藝廳場地與縣府表演藝術補助的演出團隊，相關減免或優惠措施，原獲縣府表演藝術補助之表演團隊，如取消演出，依個案之原提列計畫書已產生的演出相關費用，例如宣傳、售票等予以補助，人事及排練費除外，金額以原補助為上限，已收取之相關場地費用，全額退費。
他說，原獲得縣府表演藝術補助的表演團隊，如延期演出，綵排費、場地費、空調費免繳，若為僅申請演藝廳場地演出者，前項所列費用給予減半優惠，並酌收清潔費，如取消演出，已收取之相關場地費，全額退費。
文化處表示，這項藝文紓困方案即日起接受申請，申請截止至6月30日止，詳細辦法同步公告於文化處官網與臉書，洽詢專線08-7360330#302；另方面也積極輔導相關業者申請文化部紓困方案。
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