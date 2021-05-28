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高市議員攜手善心廠商 盼帶起一股減租潮
疫情摧折經濟，許多店家苦撐度小月，店面租金成了最大壓力。高雄市議員林于凱攜手冷氣清洗業者，徵求善心房東，若願意單月降房租超過3000元，提供近2個月租金證明，就能獲得價值2500元冷氣清潔服務，林于凱說，希望拋磚引玉，帶起一股減租潮，彼此扶持共度難關。
林于凱27日深夜在臉書發出召集令，徵求貼心房東，他說，疫情期間，很多行業受到衝擊，看到很多小店家生意受到巨大影響，但是固定租金成本還是在，政府又很難介入私人租賃契約租金調整等。
林于凱指出，政府從中央到地方近期在討論紓困措施，他建議從減稅層面，創造房東願意降租誘因，他也想凝聚更大的互助力量，遂與從事冷氣清潔服務的朋友一同發想，設計出「小店家抗疫、房東貼心方案」互惠方案。
願自主降租金的房東能獲得冷氣清潔服務一次，有效期限從今年7月1日持續至12月31日，清潔服務券數量換完為止，連繫可洽（07）3952550。
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