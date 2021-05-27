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評／假訊息淪為「狼來了」？被濫用的社維法與紓困條例

線上學習神明一起！潘孟安：在家學習不孤單

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今晚間在臉書分享，內埔鄉一所國小學生，在家中神明桌前線上學習，背後還有眾神保佑的照片，老師也幽默說「神明都一起聽課，可不能漏氣了」。潘孟安說，遠距教學不輕鬆，不論老師、學生、家長甚或阿公阿嬤都要上線，挑戰大。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安今晚間在臉書分享，內埔鄉一所國小學生，在家中神明桌前線上學習，背後還有眾神保佑的照片，老師也幽默說「神明都一起聽課，可不能漏氣了」。潘孟安說，遠距教學不輕鬆，不論老師、學生、家長甚或阿公阿嬤都要上線，挑戰大。圖／取自潘孟安臉書

全台停課不停學，因為疫情第三級警戒延長到6月14日，屏東縣長潘孟安今在臉書分享家長傳來的孩子線上學習畫面，內埔鄉的一所國小學生，在家中神明桌前線上學習，背後還有眾神保佑，在家學習不孤單，老師也幽默說「連神明都一起聽課，可不能漏氣了！」。潘孟安說，遠距教學不輕鬆，不論老師、學生、家長甚或阿公阿嬤都要上線，挑戰之多，真的不容易。

潘孟安說，除醫療防疫外，線上授課是另一個看不到的戰場，即使屏東備妥數位學習軟硬體，也做過多次演練，但真正全面上線，考驗才剛開始。

潘孟安說，高壓緊繃疫情，孩子們學習中的無厘頭，內心無比暖心。有孩子堅持自己的儀式感，在家視訊穿制服，覺得這樣才像是上課的樣子，還有家裡同時有多名小朋友，就有一位被分配到神明廳上課，老師幽默說「連神明都一起聽課，可不能漏氣了！」

潘孟安說，老師們要熟悉介面、練習軟體操作，還要花時間排除問題、協助設備借用，耐心處理每個不熟悉網路作業的家庭，甚至有老師每堂課都LIVE發揮創意教學，難度之高，真的辛苦了。

潘孟安提到，不少正面思考老師，不喊累，分享線上課程趣事，化解嚴肅沉悶的氣氛。他聽說，老師常在線上課程「看光光」，學生在鏡頭前打哈欠、走來走去、吃東西等，在鏡頭裡，學生的小動作無所遁形，上課到一半，突然插入「背景音」，包括「中餐吃什麼？」或是「阿公阿嬤的收音機音樂」全都亂入，讓老師好氣又好笑。

潘孟安說，有些家長輪流請假在家陪孩子，除疫情與工作雙重壓力，硬著頭皮操作不熟悉的授課介面，還得當助教或書僮，重拾早就忘光的國語、數學、自然，甚至連美術、音樂、體育課都得來，當起超人，考驗各位耐心。有時，連阿公阿嬤都得摻一腳，看到有三代同堂陪孫女上課，難為各位家長。

潘孟安說，在大人世界裡，疫情的攻防戰未停，但，為了孩子與未來「我們必須一起撐下去」。

潘孟安 疫情 阿嬤

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