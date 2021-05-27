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獨／新北稅捐處傳一例確診 員工質疑：同層樓未被匡列

屏東潮州快篩站採檢人數減少 籲符資格民眾篩檢

中央社 / 屏東縣27日電

屏東縣潮州鎮因發生新冠肺炎群聚感染，縣政府自24日起設一處快篩站，每天200個名額都沒有滿，且前往採檢人數越來越少，縣長潘孟安鼓勵潮州鎮符合資格民眾前往篩檢。

潮州鎮發生屏東首例的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例案3037，因牌友及親戚群聚，感染確診人數超過10人，縣府24日在中山公園設置屏東第一個社區快篩站。

快篩站每天上、下午各100個名額，24日首日的快篩，只有下午半天，有98人篩檢，快篩及核酸檢測（PCR）都是陰性；25日快篩188人，快篩及核酸檢測也都是陰性，26日快篩及核酸檢測132人全都陰性，今天快篩83人，上午有1人快篩陽性，經急送核酸檢測，結果陰性。

4天共篩檢501人，潘孟安今天在直播記者會中鼓勵潮州鎮符合篩檢資格民眾前往篩檢，他說，社區篩檢站一天可篩檢200人，但每天名額都沒有滿，社區篩檢站就是要快速找出社區中的感染者，設站時間依疾病管制署建議，以地區最後病例發病日至少篩檢一個潛伏期（7天），也就是到這個週日（5月30日）。

潘孟安說，假日設站有助上班族篩檢，將請鎮公所及各里長協助宣導符合資格民眾盡快前往篩檢。

潮州社區篩檢站的優先篩檢對象為潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民；與確診者足跡有同時間重疊的潮州鎮居民；4月20日至5月19日有雙北旅遊史，且有症狀的潮州鎮居民。

另外，潘孟安也提到今天已再獲中央撥配400瓶（4000劑）疫苗，直接配發至合約醫院及轄區衛生所立即開打，第一線醫護人員優先使用外，並已調查第二類防疫人員，消防、海巡、警察等施打意願。

潘孟安表示，屏東已接種7661劑，現階段分配到的疫苗明顯不足支應需求，站在縣市首長立場，雖然都希望自己的縣市能分配到最多的數量，但還是要尊重中央流行疫情指揮中心，在全國抗疫的重要時刻，只有中央、地方團結，才能讓疫情早日受到控制，回歸正常的生活。

潘孟安 屏東縣 新冠肺炎

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