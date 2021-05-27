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屏東潮州快篩1人陽性PCR比對後陰性 潘孟安籲自主管理

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府在潮州鎮設置社區篩檢站，圖為24日設立首日當天整備情形。圖／本報資料照片
屏東縣府在潮州鎮設置社區篩檢站，圖為24日設立首日當天整備情形。圖／本報資料照片

屏東縣首例本土確診個案案3037是縣內指標個案，引發牌友、家庭群聚感染，有9人確診，屏東縣府在潮州鎮設社區篩檢站，24日起至今有550名人快篩，今天有一人快篩陽性，經PCR檢測呈陰性。縣長潘孟安呼籲民眾，做好自主管理，也請符合篩檢資格民眾踴躍快篩。

潘孟安說，社區篩檢站一天可篩檢200人，但每天名額都沒滿，社區篩檢站要快速找出社區中的感染者，設站時間依疾病管制署建議，以該地區最後病例發病日至少篩檢一個潛伏期（7天），也就是到本周日（5月30日），假日設站有助上班族篩檢，縣府會請鎮公所及各里長協助宣導符合篩檢資格民眾盡快前往篩檢。

潘孟安說，今天上午快篩49支，有一個呈現陽性，陽性結果經送東港安泰檢驗後PCR，結果為陰性。請鄉親做好自主管理，快篩陰性不代表沒問題，他也提到今天確診案6551在一採陰性，因為同事確診後，自主健康管理，出現身體不適，之後第二次採驗為陽性確診。

屏東縣潮州鎮長周品全說，感謝國軍化學兵連兩天消毒，潮州鎮連兩天零確診，鎮公所仍「料敵從寬、禦敵從嚴」的角度謹慎面對，清潔隊及各里人力每日消毒工作。

周品全呼籲，若有曾出入疫情高風險地區、跟確診者有接觸，與確診者足跡重疊，有症狀疑慮的鄉親，儘速攜帶健保卡和身分證到中山公園社區篩檢站篩檢，全力做好防疫，以免造成疫情擴散。

屏東縣府在潮州鎮設置社區篩檢站，圖為24日設立首日當天整備情形。圖／本報資料照片
屏東縣府在潮州鎮設置社區篩檢站，圖為24日設立首日當天整備情形。圖／本報資料照片
屏東縣長潘孟安說，社區篩檢站一天可篩檢200人，但每天名額都沒滿，縣府會請鎮公所及各里長協助宣導符合篩檢資格民眾盡快前往篩檢。圖／取自潘孟安臉書直播
屏東縣長潘孟安說，社區篩檢站一天可篩檢200人，但每天名額都沒滿，縣府會請鎮公所及各里長協助宣導符合篩檢資格民眾盡快前往篩檢。圖／取自潘孟安臉書直播
屏東縣府在潮州鎮設置社區篩檢站，圖為24日設立首日當天整備情形。圖／本報資料照片
屏東縣府在潮州鎮設置社區篩檢站，圖為24日設立首日當天整備情形。圖／本報資料照片

屏東縣 篩檢站 潘孟安

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