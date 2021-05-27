震南鐵線環評案行政訴訟敗訴 環局：審查合法可經考驗

震南鐵線公司多年前至高雄市路竹、阿蓮區交界的新園農場，新建酸洗工廠，當地民眾擔心工業排放廢汙水及酸霧造成汙染，向高雄市府提起撤銷環評訴訟。高雄高等行政法院今天宣判民眾勝訴，高雄市環保局表示，尊重法院判決，但強調審查合法禁得起考驗。

震南鐵線產業園區開發案環評審查結論，107年2月27經最高行政法院撤銷後，震南鐵線公司自行停工，修正環說書後再送市府審查。此案自高雄市府第54次環境影響評估審查委員會通過，新園農場自救會及環境法律人協會律師，再針對市府二次環評提出撤銷訴訟。高雄高等行政法院今天宣判民眾勝訴，市府須撤銷二次環評結果，全案可上訴。

高雄市環保局表示，此案訴訟爭點廢水全回收經濟及技術是否可行，開發單位已詳細說明製程廢水全回收的可行性，並經環評委員會專業審查。高雄市環評委員會由各領域專家組成，並以多數決通過決議，審議過程絕對公正公開，且禁得起考驗。

對於高雄高等行政法院撤銷開發案環評審查，環保局長張瑞琿表示十分遺憾，等收到判決書後，再就判決理由的適用法規是否不當，及是否對市府環評審查委員會不利益等情形綜合判斷。