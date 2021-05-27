快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

枋山「珍珠芒果」意外爆紅 竟是未受粉完全「合籽」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋山鄉果農將長不大的愛文芒果「合籽」取名「珍珠芒果」在市場銷售，雞蛋大小的造形小巧可愛，口感同樣香甜，在市場意外爆紅。圖／讀者提供
屏東縣枋山鄉果農將長不大的愛文芒果「合籽」取名「珍珠芒果」在市場銷售，雞蛋大小的造形小巧可愛，口感同樣香甜，在市場意外爆紅。圖／讀者提供

芒果是夏日消暑盛品，市面上常見的愛文、金煌等品種，標謗果大又香甜，在有「芒果故鄉」之稱的屏東縣枋山鄉，有果農將因受粉不完全長不大的愛文芒果「合籽」，取名「珍珠芒果」在市場銷售，雞蛋大小的造形小巧可愛，口感同樣香甜，在市場意外爆紅，本月進入採收期，受疫情影響果園不開放現場採買，宅配訂單反而暢旺。

「它可說是『美麗的錯誤』！」枋山果農董昱劭笑說，迷你版的「珍珠芒果」不是新品種，而是未受粉完全、長不大的愛文芒果，台語稱之「合籽」，它最多長到雞蛋大小，在露天環境會被果蠅叮到落果，農友視為天然災害所帶來無法結果的正常現象，過去被歸類為不具經濟價值的「格外品」。

他說，4年前蓋了1公頃網室種愛文芒果，可防風抗蟲害，芒果開花利用蜜蜂幫忙授粉，但有些授粉不完全的就長不大；但這些長不大的芒果，其實果肉細腻香甜，而且連皮都能吃，小巧可愛的外形加上食用便利，具市場獨特和區隔性，靈機一動取名「珍珠芒果」，去年特地在網路少量試賣，意外造成熱銷，今年受疫情影響不開放現場採買，宅配訂單反而暢旺。

他說，愛文芒果顆粒的重量在300至600克間，未受粉完全的芒果約30至60克，是原來的10分之1大小，雖末受粉完全，但它的果肉香甜口味一點不輸正常版，外觀小巧別具美感，也可以用芒果冰等方式呈現，去年就有不少消費者指名訂購，每公斤逾100元的價格不輸一般愛文芒果，但採收較費工。

屏東縣枋山鄉果農將長不大的愛文芒果「合籽」取名「珍珠芒果」在市場銷售，雞蛋大小的造形小巧可愛，口感同樣香甜，在市場意外爆紅。圖／讀者提供
屏東縣枋山鄉果農將長不大的愛文芒果「合籽」取名「珍珠芒果」在市場銷售，雞蛋大小的造形小巧可愛，口感同樣香甜，在市場意外爆紅。圖／讀者提供
屏東縣枋山鄉果農將長不大的愛文芒果「合籽」取名「珍珠芒果」在市場銷售，雞蛋大小的造形小巧可愛，口感同樣香甜，在市場意外爆紅。圖／讀者提供
屏東縣枋山鄉果農將長不大的愛文芒果「合籽」取名「珍珠芒果」在市場銷售，雞蛋大小的造形小巧可愛，口感同樣香甜，在市場意外爆紅。圖／讀者提供

芒果 疫情

延伸閱讀

乾旱飆高溫 台南山區芒果曬傷果小 農民苦等下雨仍失望

影／中部集水區德基水庫下大雨 果農欣喜若狂

台南愛文芒果「台灣下訂日本取貨」預購 大陸也能取貨

麻古茶坊「芝芝芒果果粒、楊枝甘露2.0」重磅回歸！芒果控在家也能喝爆

相關新聞

震南鐵線環評案行政訴訟敗訴 環局：審查合法可經考驗

震南鐵線公司多年前至高雄市路竹、阿蓮區交界的新園農場，新建酸洗工廠，當地民眾擔心工業排放廢汙水及酸霧造成汙染，向高雄市府...

枋山「珍珠芒果」意外爆紅 竟是未受粉完全「合籽」

芒果是夏日消暑盛品，市面上常見的愛文、金煌等品種，標謗果大又香甜，在有「芒果故鄉」之稱的屏東縣枋山鄉，有果農將因受粉不完...

高雄市新商業會捐防護面罩、蜂農捐蜜 為清消人員打氣

疫情持續延燒，第一線清消人員頂著高溫在高風險環境工作。高雄市環保局陸續接到為清消人員送暖打氣的愛心行動，五月蜜蜂生態農場...

防疫有妙招 這家大賣場塑膠布、護目鏡、手套層層保護

疫情嚴峻，民眾搶購物資，各大賣場也以多樣方式守護店員安全，全台連鎖百貨賣場小北百貨以塑膠布、防護面罩、護目鏡、塑膠手套等...

高屏堰川流量續升 高雄民生用水不再取井水

高雄市近日山區降雨，河川上游川流量增加，下游高屏溪取水昨由每秒3.9立方公尺(cms)提升3倍流量至每秒12.9立方公尺...

疫情衝外銷 高雄玉荷包外銷可獲獎勵補助

高雄玉荷包荔枝正值產季，大樹鳳荔園區荔枝拍賣交易25日開市，成交價每公斤約91元到135元間。由於今年百業都受疫情衝擊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。