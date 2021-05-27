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枋山「珍珠芒果」意外爆紅 竟是未受粉完全「合籽」
芒果是夏日消暑盛品，市面上常見的愛文、金煌等品種，標謗果大又香甜，在有「芒果故鄉」之稱的屏東縣枋山鄉，有果農將因受粉不完全長不大的愛文芒果「合籽」，取名「珍珠芒果」在市場銷售，雞蛋大小的造形小巧可愛，口感同樣香甜，在市場意外爆紅，本月進入採收期，受疫情影響果園不開放現場採買，宅配訂單反而暢旺。
「它可說是『美麗的錯誤』！」枋山果農董昱劭笑說，迷你版的「珍珠芒果」不是新品種，而是未受粉完全、長不大的愛文芒果，台語稱之「合籽」，它最多長到雞蛋大小，在露天環境會被果蠅叮到落果，農友視為天然災害所帶來無法結果的正常現象，過去被歸類為不具經濟價值的「格外品」。
他說，4年前蓋了1公頃網室種愛文芒果，可防風抗蟲害，芒果開花利用蜜蜂幫忙授粉，但有些授粉不完全的就長不大；但這些長不大的芒果，其實果肉細腻香甜，而且連皮都能吃，小巧可愛的外形加上食用便利，具市場獨特和區隔性，靈機一動取名「珍珠芒果」，去年特地在網路少量試賣，意外造成熱銷，今年受疫情影響不開放現場採買，宅配訂單反而暢旺。
他說，愛文芒果顆粒的重量在300至600克間，未受粉完全的芒果約30至60克，是原來的10分之1大小，雖末受粉完全，但它的果肉香甜口味一點不輸正常版，外觀小巧別具美感，也可以用芒果冰等方式呈現，去年就有不少消費者指名訂購，每公斤逾100元的價格不輸一般愛文芒果，但採收較費工。
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