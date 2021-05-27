澎湖機場入境快篩站整備就緒 28日正式啟用

澎湖機場入境自願快篩站，在澎湖縣政府衛生局日夜趕工下，今天下午整備就緒，28日正式啟用，所有入境澎湖旅客，也一律要填寫「健康聲明卡」，在入境前防堵疫情流入。

澎湖縣政府除在機場入境南側通道裝設的2個快篩站外，也從施放花火的觀音亭調來2座花火貨櫃屋，調至入境快篩站，將作為醫護與檢驗人員清消之用。

澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲今天下午專程前往機場了解入境快篩站整備情形，確定能如期在明天展開入境旅客自願性的篩檢作業。

縣府發言人陳其育表示，澎湖機場外設置2個快篩站，由衛生局醫事人員、兩家醫院、醫師公會派駐24位醫師、醫檢師等人輪班，分2線為旅客進行篩檢，凡每天入境自願篩檢的旅客，快篩站當天都會完成。

陳其育表示，縣府已備妥6000份快篩試劑，快篩結果會在20分鐘後出爐，若為陰性，則自行返回住處；若為陽性，安排車船處防疫公車或消防局救護車載至醫院進行PCR採檢，若仍為陽性，則在醫院收治。

縣府除了在機場設置入境快篩站外，28日起所有入境澎湖旅客，也都一律要填寫「健康聲明卡」，有無高風險地區旅遊史、接觸史、發燒、疲倦、腹瀉、嗅覺異常等症狀，以列為後續追蹤。

陳其育說，受到疫情影響，入境旅客昨天僅剩不到300人，未來在入境自由篩之後，即使快篩陰性者，也應做好14天自我健康監測，每天注意自己的體溫及身體狀況，避免外出，有狀況隨時告知衛生局或打1922。

在國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情接連爆發後，離島3縣市首長擔心病毒藉由搭機旅客傳播至離島，曾在上個星期連袂向中央爭取在國內的機場設置快篩站，第一時間就將病毒阻絕於機場，可減少傳染機會，中央流行疫情指揮中心依傳染疾病防治法第37條第3項之規定，未予同意，但在疫情接連延燒全台後，中央在25日同意在機場設置自願快篩站，澎湖縣政府也日夜趕工，在短短2天內完成。