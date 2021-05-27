金門環島北路拓寬木麻黃移除 民眾嘆記憶缺了口

金門縣政府配合環島北路一段拓寬工程，今天起執行路樹遷移作業，除將保留20棵左右的樟樹外，89棵木麻黃及其餘樹種將全部移除。看著路樹應聲而倒，民眾嘆木麻黃記憶缺了口。

金門縣政府工務處表示，環島北路是金門重要聯絡道路，縣府從公元2018年開始辦理拓寬作業，當年6月完成救國團至金門大學路口拓寬。

工務處指出，在經過長時間與社會各界、地方居民溝通討論後，尚未拓寬的金門大學路口至頂堡十字路口段將在近日施工，並從今天起展開行道樹遷移及移除作業。

金門縣工務處副處長黃儒新表示，這個路段177棵行道樹中，以木麻黃及樟樹為主，其中木麻黃有89棵，另有88棵樟樹、大葉桉及相思樹。經跨局處單位評估後，區分移除及移植兩部分。

金門縣林務所初估將保留20棵左右的樟樹，移植到金沙鎮金門文化園區，其餘路樹將移除。

行道樹又將遭砍伐，消息傳出，引起民眾熱議，除了生態環保的考量，也有人憂心，行道樹砍伐後，少了綠樹的遮蔭，上下班時間陽光直射駕駛雙眼，容易造成行車危險。

金門縣林務所所長鐘立偉解釋，木麻黃移植後，存活率不高；而且這個路段的木麻黃多數內部已腐朽，今天砍伐後又發現樹幹內有大量白蟻；此外，若是移植它處，遇到冬北季風及颱風，還有倒塌的危險可能，因此，基於安全理由全數移除。

鐘立偉說，木麻黃1年生長1、2公尺，比移植成本低，未來道路完成拓寬後是否種回木麻黃，要再由相關單位一起討論。

國軍撤退金門時，金門幾乎可以用童山濯濯一片形容。1950年代，金門展開造林運動，在前金防部司令胡璉一聲令下，所有官兵在整軍備戰之餘，莫不以種樹為職志，其中以種植木麻黃為主。

軍友回憶，當時每棵樹上都掛有名牌，如同個人裝備，有人以「樹在人在，樹亡人亡」來描述國軍種樹的認真態度。

對本地生態工作者陳西村而言，木麻黃充滿回憶。他說，兒時只要颱風一來，小孩子就會趕快撿拾木麻黃枝條，帶回家給媽媽當柴火作飯；木麻黃的毬果狀似小陀螺，還可以當成童玩。

部分民眾感嘆，過去金門軍民對木麻黃的共同回憶，出現了缺口。

基於對木麻黃的美好回憶，中華民國島嶼愛鄉協會向金門縣文化局提報「金門縣木麻黃戰役文化植物綠色隧道」文化景觀案。

金門縣文化局對此表示，提報現況描述簡略，無法辨識成為地區文化景觀的特殊性，請協會加強文化價值的說明。