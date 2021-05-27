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高雄市新商業會捐防護面罩、蜂農捐蜜 為清消人員打氣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局長張瑞琿（中）和環保局工會理事長黃豐翔（右），感謝農場主人鄭淑敏（左）。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局長張瑞琿（中）和環保局工會理事長黃豐翔（右），感謝農場主人鄭淑敏（左）。圖／高雄市環保局提供

疫情持續延燒，第一線清消人員頂著高溫在高風險環境工作。高雄市環保局陸續接到為清消人員送暖打氣的愛心行動，五月蜜蜂生態農場捐了240瓶愛心蜂蜜，讓清消人員消暑；高雄市新商業會捐2000支防護面罩，提供清消人員安全防護配備，讓消毒團隊備感溫馨。

五月蜜蜂生態農場主人鄭淑敏，是前高雄市警局婦幼隊副隊長，她表示，因疫情嚴峻，眼見近日頂著高溫的清消人員，穿上密不透風的防護裝備努力奮戰。為了幫前線清消人員加油鼓勵，希望提供純天然蜂蜜，調配出冰涼的蜂蜜飲，喝了消暑恢復元氣。

高雄市新商業會表示，捐贈防護面罩，希望給清消人員更多安全防護，就為防疫工作多一層保護。

高雄市環保局長張瑞琿表示，感謝五月蜜蜂生態農場及高雄市新商業會，在艱鉅的防疫期間願意奉獻愛心，為辛勤付出的第一線清消人員提供無比清涼抗暑的蜂蜜飲，及讓清消人員多一道安全防護的面罩。

張瑞琿說，環保局消毒團隊本周開始持續進行第3輪清消工作，今天已規畫332處場域的戶外環境消毒行程，謝謝各界朋友的送暖打氣，團隊同仁持續頂著35度以上高溫，努力保護民眾健康，維護安全無虞的環境，也請民眾少出門，出門一定要戴口罩，不戴口罩不收垃圾，以降低傳染的風險。

高雄市環保局工會理事長黃豐翔、環保局長張瑞琿、農場主人鄭淑敏及工會副理事長鄭裕達（右至左），為防疫工作人員加強打氣。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局工會理事長黃豐翔、環保局長張瑞琿、農場主人鄭淑敏及工會副理事長鄭裕達（右至左），為防疫工作人員加強打氣。圖／高雄市環保局提供
高雄市新商業會捐贈防護面罩給高雄市環保局清消人員。圖／高雄市環保局提供
高雄市新商業會捐贈防護面罩給高雄市環保局清消人員。圖／高雄市環保局提供

高雄市 蜂蜜 高溫

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