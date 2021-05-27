高雄市新商業會捐防護面罩、蜂農捐蜜 為清消人員打氣

疫情持續延燒，第一線清消人員頂著高溫在高風險環境工作。高雄市環保局陸續接到為清消人員送暖打氣的愛心行動，五月蜜蜂生態農場捐了240瓶愛心蜂蜜，讓清消人員消暑；高雄市新商業會捐2000支防護面罩，提供清消人員安全防護配備，讓消毒團隊備感溫馨。

五月蜜蜂生態農場主人鄭淑敏，是前高雄市警局婦幼隊副隊長，她表示，因疫情嚴峻，眼見近日頂著高溫的清消人員，穿上密不透風的防護裝備努力奮戰。為了幫前線清消人員加油鼓勵，希望提供純天然蜂蜜，調配出冰涼的蜂蜜飲，喝了消暑恢復元氣。

高雄市新商業會表示，捐贈防護面罩，希望給清消人員更多安全防護，就為防疫工作多一層保護。

高雄市環保局長張瑞琿表示，感謝五月蜜蜂生態農場及高雄市新商業會，在艱鉅的防疫期間願意奉獻愛心，為辛勤付出的第一線清消人員提供無比清涼抗暑的蜂蜜飲，及讓清消人員多一道安全防護的面罩。