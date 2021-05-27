防疫有妙招 這家大賣場塑膠布、護目鏡、手套層層保護

疫情嚴峻，民眾搶購物資，各大賣場也以多樣方式守護店員安全，全台連鎖百貨賣場小北百貨以塑膠布、防護面罩、護目鏡、塑膠手套等層層保護，高雄義联集團旗下百貨商場義享時尚廣場推出預約訂餐、外帶服務，減少疫情傳播機率。

小北百貨採單一入口量體溫、實聯制，收銀櫃台上方掛上塑膠布，並下拉至只有手臂能伸進去付錢，防止飛沫傳染，店員也戴上公司提供每人一件的護目鏡、防護面罩及口罩，負責結帳店員再戴上塑膠手套，店員表示，護目鏡及面罩使用前會先噴酒精消毒、擦拭。層層保護下，許多民眾感到非常驚奇，紛紛拿手機拍下櫃台畫面。

全聯福利中心也安排店員於入口處量體溫、實聯制，店員戴上防護面罩、護目鏡，但因民眾持續搶購物資，架上泡麵、罐頭、微波食品，及雞蛋等生鮮都被一搶而空，店員忙著結帳，來不及補貨，只能將要補貨的箱子擺在商品架附近，民眾如想購買，可直接從箱子內取。

義享時尚廣場考量防疫期間民眾選擇在家吃機率增加，推出超過50家美食品牌全面「享外帶」5折起優惠，並有中式料理、日式料理、西式料理、亞洲料理等六大主題料理，也在1樓大廳內限時限量推出超過20家人氣品牌百元餐盒。