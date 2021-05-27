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高屏堰川流量續升 高雄民生用水不再取井水

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高屏堰川流量近日持續上升，已可充足供應高雄民生用水。圖／高雄市水利局提供
高屏堰川流量近日持續上升，已可充足供應高雄民生用水。圖／高雄市水利局提供

高雄市近日山區降雨，河川上游川流量增加，下游高屏溪取水昨由每秒3.9立方公尺(cms)提升3倍流量至每秒12.9立方公尺，今天更進一步上升至每秒13.9立方公尺。高市府表示，由於高屏堰取水量已足夠，原本鑿井取水的32口井今已停止取水，民生用水也不再取用鳳山水庫的水，全市民生和工業用水140萬噸供水正常。

高雄市水利局表示，近日降雨，荖濃溪、濁口溪等河川上游川流量增加，高屏溪攔河堰從每日取水30萬噸，大幅提升至約70萬噸，川流量今天已上升至每秒13.9立方公尺。

由於高屏堰取水量充足，原本市府水利局開鑿32寬口井以增加每日約9.6萬噸水量，今天起32寬口井以停用，另原本從供應產業用水的鳳山水庫取水約5萬噸改為民生用水，如今也不再由鳳山水庫取水，民生用水均恢復由高屏堰取水。

水利局表示，目前全市民生及工業每日所需約140萬噸用水量，均已恢復正常供水，部分水管管壓甚至已恢復正常，雖然水情燈號尚未正式宣布變化，但實際上已供水正常無虞。

水庫 高屏溪 高雄市

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