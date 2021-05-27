疫情衝外銷 高雄玉荷包外銷可獲獎勵補助

高雄玉荷包荔枝正值產季，大樹鳳荔園區荔枝拍賣交易25日開市，成交價每公斤約91元到135元間。由於今年百業都受疫情衝擊，農業局為穩固市場，向農委會爭取到荔枝外銷運費補助，可望在疫情期間衝出銷量。

高雄市荔枝種植面積約3088公頃，又以玉荷包為大宗，玉荷包耔小多汁，果肉如玉，受到市場喜愛，近年外銷國家遍及港澳、星馬、日本及加拿大等地。不過今年受新冠肺炎疫情影響，海外運費高昂，市府農業局為此祭出「拓展玉荷包荔枝國外市場輸銷獎勵計畫」，維繫玉荷包外銷通路。

農業局表示，玉荷包5月20日起陸續出口，至5月25日外銷獎勵登記量達4萬7845公斤。

大樹農友反映，受到疫情影響，今年國際運費大漲，讓出口商吃不消，能獲運費補貼是及時雨，可保持對國外通路商的往來信用，也能降低農民產銷的壓力。

農業局長張清榮說，高雄首選電商平台5月中旬便也開放玉荷包禮盒預購，今年玉荷包受乾旱氣候影響，產量剩3至4成，能上高雄首選電商平台販售都是具有產銷履歷的精品，不新鮮美味也安全。