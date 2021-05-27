影／遊客無視疫情闖三地門追血月 綠委籲禁入原鄉旅遊

為防止新冠肺炎疫情延燒至原住民部落，已有不少原鄉風景區拉起封鎖線，但有屏東縣三地門鄉民向立委伍麗華陳情，昨晚仍有8名遊客無視管制，擅闖地磨兒公園追血色月亮。伍麗華表示，原鄉群聚性高、醫療量能不足，若出現疫情恐一發不可收拾，呼籲中央流行疫情指揮中心下令，禁止遊客進入原鄉風景區旅遊，違者開罰。

一名三地門鄉民拍下影片向伍麗華陳情，8名年輕人昨晚騎車從台24線一路往三地門鄉山上狂飆，無視鄉公所圍起的封鎖線，擅闖地磨兒公園觀賞血色月亮，經員警到場勸離才離開。

伍麗華指出，雖然全國已升級第三級警戒，政府也呼籲民眾減少出門，但仍有許多民眾選擇往山上跑，一方面是旅遊，二方面是躲避疫情，但卻使得原住民部落飽受外來疫情威脅，居民都相當憂心。

伍麗華表示，原住民部落群聚性高，醫療量能也不足，萬一出現確診病例，傳播速度恐非常快，一發不可收拾，許多原鄉及部落居民因此自發性在道路入口處設置「部落檢疫站」，實施量體溫、實聯制，阻擋外來疫情。

伍麗華說，已電洽並函文行政院，轉達部落基於環境封閉性、群聚性，以及醫療量能不足的特殊性，希望給予「原鄉」因地制宜的封山、封路政策性指導，她也呼籲指揮中心下令，禁止進入原鄉風景區旅遊，違者依傳染病防治法開罰，藉此保護原鄉。

伍麗華也表示，經向原民會要求，對於各鄉、各部落發起的部落檢疫站所需物資、人力，給予支持協助，原民會已回應，原住民族地區地方政府若有緊急需求採購，將採「移緩濟急」方式，優先以基本設施維持費補助支應。