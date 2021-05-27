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因應疫情 高市議會擬「續停」至端午節後

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

新冠肺炎疫情升溫，高雄市議會原定暫時停會至月底，並於5月31日召開黨團協商會議討論何時恢復會議，但有鑑於三級警戒已延長至6月14日，高雄市議會各黨團有共識，贊成「繼續停會」到端午節後再說，讓市府全心防疫。

高雄市議會5月17日黨團協商，決定停會至5月31日，並於5月31日再度召開黨團協商會議，視疫情狀況決定後續議程。不過由於中央已宣布三級警戒延長到6月14日，高雄市議會各黨團有共識將再延長停會。

國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰及無黨團結聯盟總召朱信強今都表示贊成繼續停會，讓市府全力拚防疫，而該共識仍需經過5月31日黨團協商會議確認後正式宣布。

童燕珍也對防疫給予建議，認為市府應加強快篩、疫苗上的效率；朱信強呼籲市府可透過民間管道購買合法疫苗；鄭光峰表示，支持市府各項防疫作為。

高市議會第三屆第五次定期大會，原定4月9日開幕至6月16日結束，但目前已停會，停會前剛進入總質詢第2天。

高雄市 疫情 疫苗

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