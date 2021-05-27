聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應疫情 高市議會擬「續停」至端午節後
新冠肺炎疫情升溫，高雄市議會原定暫時停會至月底，並於5月31日召開黨團協商會議討論何時恢復會議，但有鑑於三級警戒已延長至6月14日，高雄市議會各黨團有共識，贊成「繼續停會」到端午節後再說，讓市府全心防疫。
高雄市議會5月17日黨團協商，決定停會至5月31日，並於5月31日再度召開黨團協商會議，視疫情狀況決定後續議程。不過由於中央已宣布三級警戒延長到6月14日，高雄市議會各黨團有共識將再延長停會。
國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰及無黨團結聯盟總召朱信強今都表示贊成繼續停會，讓市府全力拚防疫，而該共識仍需經過5月31日黨團協商會議確認後正式宣布。
童燕珍也對防疫給予建議，認為市府應加強快篩、疫苗上的效率；朱信強呼籲市府可透過民間管道購買合法疫苗；鄭光峰表示，支持市府各項防疫作為。
高市議會第三屆第五次定期大會，原定4月9日開幕至6月16日結束，但目前已停會，停會前剛進入總質詢第2天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言