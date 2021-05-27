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通緝犯不戴口罩被檢舉現形 屏東警已發531件違規

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府統計違反防疫規定相關案件舉發有566件，其中沒有戴口罩最多有531件。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府統計違反防疫規定相關案件舉發有566件，其中沒有戴口罩最多有531件。圖／屏東縣政府提供

防疫人人有責，屏東縣府統計，違反防疫規定舉發件數有566件，其中以沒有依規定戴口罩舉發件數最多，累計來到531件；潮州警分局昨天巡邏時，接到民眾舉發有民眾沒有戴口罩，警方到場盤查時，楊姓男子一看到警方出現才將口罩戴上，發經查發現楊男因為詐欺案判3個月，未到案執行，今年2月發布通緝。警方將楊解送歸案，依違反傳染病防治法舉發。

潮州警分局指出，昨中午接獲民眾通報，在潮州火車站高架橋下有民眾未戴口罩，警方下車盤查發現，楊姓男子（55歲）是台南地檢署發布的詐欺案通緝犯，隨即逮捕，且為確保安全，協助楊男噴酒精消毒及量測體溫正常後，帶回偵辦。

楊姓男子因詐欺通緝解送台南地檢署歸案，也依傳染病防治法開立未戴口罩舉發通知單，並將相關資料將移送衛生局裁罰，將裁處3000元到1萬5000元罰鍰。

屏東縣政府統計，違反疫情相關舉發案件，未戴口罩有531件、營業場所未關閉娛樂、教學場域有9件、營業場所沒有執行防疫措施有4件、營業場所經縣府命強制關閉而未遵循有11件、餐飲業沒有執行防疫措施有7件、中小學校園違反停止對外開放規定3件、補習班沒有執行停課規定有1件，累計違規舉發案件有566件。

口罩 屏東縣政府 通緝

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