社交有距離 關懷無距離 屏東縣社會處「罩」街友

疫情升溫，場所實聯制與各公共場所避免群聚關閉設施，屏東縣府加強街友訪視，到街友易聚集地方屏東市、潮州鎮、九如鄉、麟洛鄉、東港鎮及枋寮鄉等街友較常露宿的地方，發放防疫與民生物資，街友間也會互相提醒「記得戴上口罩」。

社工關懷訪視街友阿宏時，阿宏說，他會提醒其他街友「保持社交距離」、「看到沒戴口罩的友伴，會勸對方要戴上」，也感受到這波疫情變化快速，隨時謹記自律戴上口罩，也提醒夥伴。

街友阿雄說，店家防疫休息，以前生活的地方跟資源少了很多，看到社工同仁到來，開玩笑說「連這樣你都找得到！」，全民防疫，目前都找比較沒人的地方生活，「我知道不能趴趴走」，感謝社會處關心，讓髒了的口罩可以更換，不用為了找口罩而更加拮据。

社會處指出，關懷弱勢底層遊民「如何取得口罩」，社工人員每到處所，會提醒街友落實防疫措施，每周關懷一次，提供7片口罩給街友替換與乾洗手，並量體溫、手部消毒以及關心街友的身體狀況與生活足跡，提供第三級警戒訊息，讓街友了解目前疫情的狀況。

避免疫情擴散店面暫停開放，維持街友基本生理需求，屏東縣遊民收容所流星家園照常提供餐食，調整供應方式，避免群聚，收容安置處所每日替住民量測3次體溫，注意身體健康情形，加強環境消毒，提供住民安全的照顧環境。