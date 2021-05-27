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馬祖酒廠生產防疫酒精 印同島一命為防疫加油

中央社 / 連江縣27日電

馬祖酒廠重啟防疫酒精生產線，以馬祖高粱酒為基底生產1萬瓶酒精，並以馬祖「同島一命」的標語作為酒標，鼓舞防疫士氣，今天開始配送家戶，並調撥醫院、機場、港口防疫使用。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，馬祖酒廠實業股份有限公司總經理劉九銘表示，離島交通受限制，酒精配送不易，縣長劉增應指示酒廠生產防疫酒精，因應疫情盡快供應，酒廠在2天內生產1萬瓶酒精，希望能夠共同守護疫情，配合連江縣疫情指揮中心配送各家使用。

馬祖防疫酒精的酒標設計，仿照馬祖戰地標語「同島一命」，採用綠底黃字配色與迷彩鑲邊，傳遞防疫作戰精神。研究馬祖色彩的「北緯26度島嶼顏色計畫」專案經理蔡沛原表示，馬祖標語漆色因應各島地景色彩產生差異，綠底黃字的配色是馬祖戰地特有漆色，也是具大眾共感的標語色，做成酒標可展現馬祖獨特性。

劉九銘表示，「同島一命」是馬祖四鄉五島的特有標語，酒標設計希望呼應「國際橋牌社」宣傳的「同島一命，團結抗疫」精神。在疫情之下，各縣市、醫院與每個人都有責任共同堅持防疫，發揮同島一命的精神，希望防疫酒精能供應地方所需並鼓舞士氣，持續將防疫視同作戰。

防疫酒精今天在馬祖各鄉開始每戶發放。馬祖酒廠表示，生產75度600毫升防疫用酒精，將由地方指揮中心優先配發馬祖家戶每戶1瓶，供防疫期間清潔使用，避免群聚各鄉會採取分階段方式配送，其餘酒精由連江縣疫情指揮中心調撥使用，以地區醫院、機場、港口等防疫重要區域為優先。

馬祖 酒精 疫情

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