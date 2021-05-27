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憂山區部落防疫資訊有斷層 恆基團隊深入山區宣導
全台疫情進入三級緊戒，屏東縣到昨天已有23名確診病例，人口密集鄉鎮都有確診者足跡，也知道戶外要全程戴口罩規定，長期投入偏鄉部落關懷的恆春基督教醫院團隊，有鑑於交通不便的偏遠山區因資訊落差，仍有少數民眾在戶外或聚會聊天未戴口罩，連日來深入各部落宣導並發放口罩。
恆基院長黃健榮說，由於部分部落長輩在獲得疫情的資訊上沒那麼即時，也發現不少長者仍未戴口罩，甚至在戶外聊天群聚，不知政府已經提昇防疫等級「全程戴口罩」，也擔心部落長輩較難理解防疫宣導內容，本周陸續前往滿州鄉、牡丹鄉和獅子鄉等族部落進行防疫衛教，不讓防疫因資訊落差出現斷層。
恆基將行動書車變身為「防疫宣傳車」，除將宣傳車定點停在部落集會所外發放防疫事項宣傳單，讓族人帶回家閱覽，恆基同仁更廣播衛教，輪番用華語、台語及排灣語宣導防疫政策，讓防疫「接地氣」。
恆基防疫隊發現，有部落長輩認為「醫用口罩經清洗過後就可以重複使用」，防疫隊同仁立即和長輩衛說明並澄清「醫療口罩染汙後就得更換，並且最好是一天換一次」，恆基也將愛心人士所捐贈的口罩與肥皂分送給族人，加強族人「防疫備品」。
身於牡丹鄉石門部落且入圍2020年第31屆金曲獎最佳原住民語專輯、最佳原住民語歌手獎的戴曉君，也和恆基團隊一起呼籲「戴口罩、勤洗手、不群聚」，更大喊聲「加油」來為守護台灣尾的醫護打氣。
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