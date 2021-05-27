「陪你在家」屏東社會處推線上直播 一起運動、動動腦

全國疫情第三級警戒延長6月14日，屏東縣社區關懷據點暫停服務，屏東縣社會處官方臉書推出「陪你在家」系列，帶長輩直播做運動，還安排動腦遊戲互動，之後還有瑜珈、唱歌與靜態療癒的手工藝等直播課程，防疫在家不無聊。

屏東縣社會處指出，社區關懷據點有377處，布建密度達81.43%，服務涵蓋422村里，服務涵蓋率91.14%。服務量能每月平均服務4萬8000人次。

社會處指出，線上直播陪你在家系列，第1集邀請職能治療師黃聖祐，安排輕鬆有正能量意義歌曲，配搭上下肢運動，幽默帶動氣氛鼓勵志工長輩一起動起來；第2集邀請物理治療師陳岱羚，一連串長輩熟悉台語老歌，和緩仔細分解動作，訓練大小肌肉群，持續鼓勵長輩防疫也不忘要運動增加肌力。

今天舉行陪你在家第三集系列，再度邀請職能治療師黃聖祐團隊，除了基本運動外，還搭配小遊戲互動，長輩們即時回傳訊息，除了動動身體，也能動動腦。

黃聖祐建議，長輩在家可以做簡易拉筋操，坐在椅子活動，提醒長輩們平常在家要運動，一周三次運動，每次半小時，若沒有辦法達到「把家事當成活動」。

社會處表示，長輩在家運動連小孩都愛，直播觀看的民眾留言鼓勵，關懷據點的志工夥伴也上線運動，並留言簽到，連屏南區的枋山楓港據點、車城田中據點也簽到，民眾留言「大爆汗了」、「好棒！汗流夾背」。還有粉絲簽到說「他是台北粉絲連跳第2天了」、「我們幼兒園也一起跳。

社會處社工擔任直播串場小編，和直播觀眾互動，請粉絲留言許願想上什麼課，社會處小編嘗試滿足大家的心願，觀眾留言「期待核心肌群」、「想上毛巾操」。

社會處指出，疫情期間固定每周一、四上午10點在社會處臉書安排直播課程，陪伴志工及阿公阿嬤宅在家不無聊，宅在家也要健康促進，除動態的健康促進運動，預計安排瑜珈、唱歌及靜態療癒纏繞畫或手工藝等線上直播課程。