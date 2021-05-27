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高市青年局「高速青春」線上直播 樂界名師指導零距離
疫情持續延燒，許多展演與講座紛紛延期或取消，高雄市青年局「高速青春－專業直達特快車 K-STAR EXPRESS」，順應「宅」趨勢，將第二期與第三期課程全面改為線上直播。第二期邀請金曲樂團滅火器主唱楊大正、南瓜泥歌迷俱樂部吉他手何俊葦、資深獨立樂團Tizzy Bac鼓手林前源等多名音樂界幕前幕後導師，傳承寶貴音樂經驗，並透過雙向交流回應學員提問，獲得熱烈回響。第三期課程將於6月5日、6日線上直播。
高雄市青年局長張以理表示，面授課程因場地、講師檔期等受限重重，並無法對應現階段防疫需求，所以「高速青春」課程改採線上直播，不僅能讓青年在家安心上課，也能讓更多人參與難得的課程，扎根培育新生代音樂人的土壤，吸收音樂產業各領域的專業知能。希望疫情趨緩後，青年們能再次重返舞台。
青年局指出，「高速青春」第三期課程將於6月5日與6日線上直播，凡在高雄就學或設籍的高中職及大專院校學生、在高雄就業或設籍的35歲以下社會青年，只要事先報名即享「優先提問」，由業界導師於課堂中優先解惑。
第三期高速青春課程師資陣容，包含嘻哈界霸主顏社企業的迪拉胖、台南貴人散步音樂節的洪維寧、饒舌歌手兼夜貓組成員春艷、數字搖滾大象體操吉他手製作人張凱翔、血肉果汁機主唱仲宇、與演唱會燈光師沈佳穎，分別帶來企畫行政、行銷宣傳、詞曲創作、編曲製作、現場演出、演唱會製作等六大主題，全方位培育音樂產業所需新生代專業人才。第三期線上課程現正開放報名中，請喜愛音樂的青年持續關注青年局官方臉書、Instagram（youth.kcg）或LINE帳號（@youth.kcg）踴躍報名，洽詢專線0963225212許小姐。
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