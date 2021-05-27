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玉荷包產季開市 高雄市外銷運費有補助

中央社 / 高雄27日電

玉荷包產季開始了，擔心受旱季影響產量不多，又受到疫情衝擊，高雄市府爭取到農委會玉荷包荔枝外銷運費補助，搭配電商平台等銷售，盼助穩定玉荷包的售價。

大樹區鳳荔園的荔枝拍賣交易25日開市，高市府農業局今天指出，受到疫情影響交易量不多，成交價每公斤約在新台幣91元到135元之間。

市府農業局擔心受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升溫影響交易，為穩固海外市場，向農委會爭取到玉荷包荔枝外銷運費補助，除了搭配電商平台，還有網紅直播等線上線下通路，多元行銷管道在疫情期間衝一波銷售佳績。

農業局指出，高雄玉荷包荔枝自5月20日起陸續出口，統計至5月25日，高雄市的玉荷包外銷獎勵登記量4萬7845公斤。考量外銷通路長久經營，再加上受到疫情影響造成國際運費大漲，高昂運費讓出口商難負荷，政府提供運費補助是及時雨，也盼助於貿易商穩定出口，降低農民產銷壓力。

農業局公告紓困振興措施，有關玉荷包國內農民、農團等補助，包括拓展海外市場收購高雄市轄內玉荷包達每公斤80元以上者，獎勵農民集運費10%、農民團體每公斤1元及貿易商促銷費用。另也適用農委會國外運費補助措施，含鳳梨及荔枝運費補助，依不同國家地區補助運費，每公斤6至105元不等，以荔枝外銷日本為例，空運每公斤補助30元。

高雄市荔枝種植面積約3088公頃，年產值約10億元；其中以玉荷包為大宗，種植面積、產量與品質都是全國第一。玉荷包口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實，近年高市府以「高雄首選」打響農產名號，外銷到港澳、星馬、日本及加拿大等地。

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