防疫加嚴 高雄市外送員今起送貨免上樓

疫情升溫，民眾減少外出，宅經濟也應運而生，但為防止新冠肺炎病毒擴散，高雄市今天起規定外送員只能把貨品送至社區一樓大廳的集中收取處或在戶外空曠地的取物區，避免外送人員進入大樓，以維護社區安全。

疫情期間，外送員要不要把貨品送上住戶大樓常爭議不休，高雄市規範，今起外送員一律只能把貨送到社區大樓一樓大廰。

高雄市工務局已要求各社區大樓在一樓大廳或空曠處設置「外送物流集中收取處」或「取物區」，供住戶領取餐，避免外送員進入大樓。

工務局長蘇志勳也要求各大樓確實執行社區出入門禁管理，落實外來訪客實聯制，外送貨品，有管理員的由管里員統一收取，無管理員的在一樓設置取物區，也鼓勵住戶多利用線上支付系統，減少人際接觸，保障防疫的安全。