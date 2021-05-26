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金門環島北路拓寬需移除木麻黃 愛樹人士到場悼念

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的木麻黃相當有特色，中華民國島嶼愛鄉協會在2月向文資局提報金門縣木麻黃，為「戰役文化植物綠色隧道」文化景觀。記者蔡家蓁／攝影
金門的木麻黃相當有特色，中華民國島嶼愛鄉協會在2月向文資局提報金門縣木麻黃，為「戰役文化植物綠色隧道」文化景觀。記者蔡家蓁／攝影

金門的環島北路兩旁種植木麻黃樹，綠樹成蔭而有「綠色隧道」美名，縣府在106年推動環島北路拓寬，第1期從金大到救國團，雖僅1公里，卻砍了130棵樹木，引起各界撻伐，後來停工迄今，縣府明將啟動第2期工程，從金大到頂堡路段，預計把兩旁的木麻黃全數移除，不少愛樹人士趕著今天最後一天，到場憑弔並拍照留念，向木麻黃說再見！

針對木麻黃的存廢問題，縣府工務處在今年的1月召開公聽會，邀請學者專家與村民一起坐下來討論，但最後會議卻不歡而散。中華民國島嶼愛鄉協會在2月向文資局提報金門縣木麻黃，為「戰役文化植物綠色隧道」文化景觀，後文轉到金門縣文化局，文化局於3月3日函復要求該會補正文件，文化局說，因提報人僅提相對位置及鄰近地標，範圍不明確，也無相關的地形、地籍資料，且所陳述概況可能涉及眾多公私有土地，影響土地所有人的權利，故請他們補充提報的完整範圍及地籍；提報人在3月26日又進行第二次提報補件，但所提報範圍多達一千餘筆地號，涉及利害關係人眾多，文化局在4月23日函復，要他們詳加說明提報範圍的文化價值。

文化局的2次要求補件，讓提報人覺得遭到縣府刁難，該會的人就說，文化局收文後，先以位置、範圍不明，要求提供正確地號及範圍，待協會補正五條馬路數千筆地號後，又以歷史、驄量、密度不明為由，要求查明。島嶼協會仍耐心收集資料中，縣府就要進行移除。

他們質疑，明明就還在補件期間，卻傳出工務處明天就要將環北一段，也就是金門大學路口至頂林路口的道路兩旁樹木伐除與移除。

縣府此舉也激怒不少護樹人士，不少人都說，明明就還在申請文化景觀，但，等樹都砍光了，如果文化景觀申請下來，那有什麼用，樹也種回不去了！

護樹人士也指責，縣府趁著疫情期間禁止10人以上集會，看準護樹民眾無法進行抗議行動，在不合宜的時候，做出不合宜的舉動，如同NCC委員趁著疫情三級警戒期間，上山放火一樣；在這樣的非常時期，卻要剷除一整片有戰地文化景觀價值的行道樹，實在很離譜。

對此，文化局表示，縣府係依文化景觀登錄及廢止審查辦法，並依法啓動文資程序前釐清相關資料；未來倘經審查時，委員能清楚辨認其文化價值，文化局皆依法審查並提供必要協助。

金門的環島北路兩旁種植木麻黃樹，綠樹成蔭而有「綠色隧道」美名，縣府明將啟動第2期工程，從金大到頂堡路段，預計把兩旁的木麻黃全數移除，不少愛樹人士趕著今天最後一天，到場憑弔並拍照留念。記者蔡家蓁／攝影
金門的環島北路兩旁種植木麻黃樹，綠樹成蔭而有「綠色隧道」美名，縣府明將啟動第2期工程，從金大到頂堡路段，預計把兩旁的木麻黃全數移除，不少愛樹人士趕著今天最後一天，到場憑弔並拍照留念。記者蔡家蓁／攝影

文化局 金門 護樹

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