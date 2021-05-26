疫情衝擊百工百業 屏東縣祭12項紓困專案

疫情嚴重衝擊產業經濟，影響百工百業生計，中央尚未公布相關紓困方案，屏東縣長潘孟安今天先公布12項屏東紓困專案，他說，相關紓困配套措施將會公布在縣府官網，並提供各局處的紓困專線供民眾查詢，以協助縣民度過疫情成的經濟難關，也盼中央比照去年推出相關紓困方案。

縣府公布的補貼項目，包括居家隔離者入住防疫旅館補助、稅捐減免緩繳、物資銀行物資包擴大發放對象、公有市場租金免收、公有土地、場館租金減徵、安心就業薪資差額補貼、 安心上工提供就業、充電再出發職訓補助、中小企業貸款還款展延、利息全額補貼、藝文表演團體補助、場地費用減免、農業大學貸款展延、利息全額補貼。

【中央社／屏東縣26日電】新冠肺炎升至三級警戒後，不戴口罩的舉發單，屏東縣已開出487件，縣衛生局已完成行政調查10件，罰款都是3000元；另外，縣長潘孟安今天宣布，縣府祭12項紓困方案協助縣民度過疫情。

縣府表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升至三級警戒後，截至昨天上午9時止，屏東縣開出520件違反傳染病防治法舉發單，其中，沒戴口罩勸導不聽487件。

另外，營業場所未關閉娛樂、教學場域9件，營業場所未執行防疫措施4件，營業場所經縣府令強制關閉而未遵循者11件，餐飲業未執行防疫措施6件，中、小學校園違反停止對外開放規定2件，補習班未執行停課規定1件。

縣府表示，衛生局依行政程序法、行政罰法相關規定，進行事證比對等裁罰作業，因人力吃緊，目前已完成行政調查、完備行政程序有10件，都是沒戴口罩，將分別開罰新台幣3000元。

潘孟安表示，縣府接到一些民眾檢舉工地工人吃飯不戴口罩，天氣燠熱，戶外現在動不動攝氏38度，有時要給予基層工人一些同理心，不是基層有特權，但希望社區有愛。

由於疫情嚴重衝擊產業經濟，影響百工百業生計，潘孟安今天公布12項屏東紓困專案，包括居家隔離者入住防疫旅館補助、防疫旅館補助、稅捐減免緩繳、物資銀行物資包擴大發放對象、公有市場租金免收、公有土地及場館租金減徵。

還有，安心就業薪資差額補貼、安心上工提供就業、充電再出發職訓補助、中小企業貸款還款展延、利息全額補貼、藝文表演團體補助及場地費用減免與農業大學貸款展延、利息全額補貼。

潘孟安表示，相關紓困配套措施詳情將會公布在縣府官網，並提供各局處的紓困專線供民眾查詢，以協助縣民度過疫情。