快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊百工百業 屏東縣祭12項紓困專案

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
疫情嚴重衝擊產業經濟，屏東縣長潘孟安今天公布12項屏東紓困專案。記者潘欣中／攝影
疫情嚴重衝擊產業經濟，屏東縣長潘孟安今天公布12項屏東紓困專案。記者潘欣中／攝影

疫情嚴重衝擊產業經濟，影響百工百業生計，中央尚未公布相關紓困方案，屏東縣長潘孟安今天先公布12項屏東紓困專案，他說，相關紓困配套措施將會公布在縣府官網，並提供各局處的紓困專線供民眾查詢，以協助縣民度過疫情成的經濟難關，也盼中央比照去年推出相關紓困方案。

縣府公布的補貼項目，包括居家隔離者入住防疫旅館補助、稅捐減免緩繳、物資銀行物資包擴大發放對象、公有市場租金免收、公有土地、場館租金減徵、安心就業薪資差額補貼、 安心上工提供就業、充電再出發職訓補助、中小企業貸款還款展延、利息全額補貼、藝文表演團體補助、場地費用減免、農業大學貸款展延、利息全額補貼。

【中央社／屏東縣26日電】新冠肺炎升至三級警戒後，不戴口罩的舉發單，屏東縣已開出487件，縣衛生局已完成行政調查10件，罰款都是3000元；另外，縣長潘孟安今天宣布，縣府祭12項紓困方案協助縣民度過疫情。

縣府表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升至三級警戒後，截至昨天上午9時止，屏東縣開出520件違反傳染病防治法舉發單，其中，沒戴口罩勸導不聽487件。

另外，營業場所未關閉娛樂、教學場域9件，營業場所未執行防疫措施4件，營業場所經縣府令強制關閉而未遵循者11件，餐飲業未執行防疫措施6件，中、小學校園違反停止對外開放規定2件，補習班未執行停課規定1件。

縣府表示，衛生局依行政程序法、行政罰法相關規定，進行事證比對等裁罰作業，因人力吃緊，目前已完成行政調查、完備行政程序有10件，都是沒戴口罩，將分別開罰新台幣3000元。

潘孟安表示，縣府接到一些民眾檢舉工地工人吃飯不戴口罩，天氣燠熱，戶外現在動不動攝氏38度，有時要給予基層工人一些同理心，不是基層有特權，但希望社區有愛。

由於疫情嚴重衝擊產業經濟，影響百工百業生計，潘孟安今天公布12項屏東紓困專案，包括居家隔離者入住防疫旅館補助、防疫旅館補助、稅捐減免緩繳、物資銀行物資包擴大發放對象、公有市場租金免收、公有土地及場館租金減徵。

還有，安心就業薪資差額補貼、安心上工提供就業、充電再出發職訓補助、中小企業貸款還款展延、利息全額補貼、藝文表演團體補助及場地費用減免與農業大學貸款展延、利息全額補貼。

潘孟安表示，相關紓困配套措施詳情將會公布在縣府官網，並提供各局處的紓困專線供民眾查詢，以協助縣民度過疫情。

屏東縣 疫情

延伸閱讀

潘孟安透露有人兜售疫苗 重申採購遵照中央指示

屏東縣新增2例累計23人 確診婦女兒和孫子因群聚感染

確診足跡疫調又外流 屏東縣府嚴正聲明將追查

民眾狂打防疫專線問確診者足跡 潘孟安籲：用來通報勿扮柯南

相關新聞

疫情衝擊百工百業 屏東縣祭12項紓困專案

疫情嚴重衝擊產業經濟，影響百工百業生計，中央尚未公布相關紓困方案，屏東縣長潘孟安今天先公布12項屏東紓困專案，他說，相關...

防疫停業勞工恐領嘸錢 高市議員籲研擬專案補助

國內疫情緊繃，連帶衝擊產業營運與員工生計問題，高雄市議員陳若翠表示，建議市府主管機關注意到停業後可能衍生部分企業無法順利...

濁口溪高屏搶水達成共識 取水資訊公開、設監看系統

高雄、屏東山區最近連日大雨，但因高屏溪上游濁口溪水源被截流作農業用水，造成高屏溪無水可取，並引發高、屏搶水爭議，水利署今...

不只照顧房東 高市議員主張：房屋及地價稅與減房租連動

高雄市政府宣布公有市場規費、漁港使用規費減半，市議員陳致中認為，這波疫情對服務業衝擊史無前例，建議對民營市場、夜市、小型...

振興原宿玉竹商圈 高市議員拋出潮經濟構想

隨著商圈移轉，曾盛極一時的高雄市原宿玉竹商圈沒落，有營業的店面剩3成，租、售布條貼滿街，在疫情衝擊下，更顯得暮氣沉沉。市...

服務業慘兮兮 陳致中：請中央提高紓困預算

受新冠肺炎疫情影響，服務業慘兮兮，包含餐飲、零售、觀旅娛樂等均大受衝擊，高雄市議員陳致中今呼籲中央應當機立斷提高紓困預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。