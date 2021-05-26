屏東疫情熱區潮州快篩站 今午前全陰居民鬆了口氣

屏東縣首例3037的疫調發現群聚感染高達9人確診，連外縣市都有人因而確診，屏東縣政府為防堵社區傳染風險擴大，24日在疫情熱區的潮州鎮啟用首個社區快篩站，每天最多200人；縣府表示，截至今天中午，篩檢結果全部為陰性，還要作PCR重複確認，因可能出現偽陰和偽陽，請檢測者還是要做好居家自主健康管理。

縣衛生局說，由於首日僅電話預約50人，受理時間只有2小時，最後僅48人預約，未到達滿額，下午現場取號者則是全滿，98人全陰，25日167全陰，今天中午前84人也全陰。雖還要作PCR重複確認，但快篩全陰，也讓附近這幾天精神緊繃的居民，稍稍鬆了口氣。

縣衛生局說，25日起篩檢時間為每天上午8時至12時、1時至5時共2班，每班篩檢量能100人，一天200人，預約方式採現場取號每班40個名額（上午8時及下午1時發號碼牌）、網路預約每班30個名額，可至屏東衛生局及縣府官網查詢、電話預約每班為30個名額，專線是087899713、087898346，額滿為止。

縣衛生局提醒，這個社區篩檢站優先篩檢對象順序為潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里；與確診者足跡有同時間重疊的潮州鎮居民；4月20日到5月19日有雙北旅遊史，且有症狀的潮州鎮居民，因此要篩檢的民眾務必要帶健保卡或身分證，符合上述條件民眾快篩免費用。

今天傳出中央計畫「北病南送」，縣長潘孟安說，目前屏東尚未接受相關訊息，但今日全國疫情研商早報衛福部次長石崇良提及，醫療資源調度以區域為原則，屏東屬高屏醫療區域網絡，醫療調度由高屏區緊急醫療應變中心及高屏傳染病醫療網指揮官統一調度，經盤點目前縣內收治量，負壓隔離病房23床， 專責病床128床，可再清空專責病床136床。