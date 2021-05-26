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高市文化局所轄藝文場館延長閉館至6月14日 推紓困方案

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市立美術館延長閉館至6月14日。圖／高雄市文化局提供
高雄市立美術館延長閉館至6月14日。圖／高雄市文化局提供

中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延至6月14日，高雄市文化局表示，所轄藝文場館配合防疫，延長閉館時間至6月14日，各場館重新對外開放時間將視疫情發展另行公布。有關展演活動停辦或延期、票券及活動報名費退款、書籍借還、線上藝文服務等訊息，可上文化局及各場館官網、粉絲專頁查詢。

文化局表示，閉館期間線上藝文通路資源不間斷，線上高雄學、高美館「線上藝廊」、高市圖「雲端書庫@高雄」、「講堂在家線上看 So E See」等網站，讓大家在家防疫期間也能持續親近藝文。

為協助本市受疫情衝擊之藝文團體及相關文創產業減輕負擔，文化局推出紓困方案，包括於文化局所轄各演藝場館演出取消者，免收取違約金，並全額退費；而本市立案演藝團體或設籍高雄市的個人，於文化局所轄演藝場館售票演出延期者，疫情趨緩後於原場館演出，其場地費含拆裝台減半計收。至於進駐文化局場域營運之商家或團體，5、6月份租金減收50%為原則，並得申請緩繳或分期繳交。此外，文化局並協助藝文團體向文化部申請相關營運損失補助。

文化局所轄藝文場館延長閉館時間至6月14日，閉館期間不開放民眾進入，包括高雄市文化中心、岡山文化中心、大東藝術文化中心、紅毛港文化園區、駁二藝術特區(駁二關閉展場、進駐店家自行公告)、市立美術館、歷史博物館、電影館、圖書總館及各分館、鳳儀書院、打狗英國領事館文化園區等藝文場館、展演場所、文資場域。另文化遊艇停駛，圖書借閱期限展延至6月30日。各項藝文服務，例如：展演活動延期或停辦、門票退換等訊息，請參閱各館網站、臉書專頁等。

高雄市總圖延長閉館至6月14日。圖／高雄市文化局提供
高雄市總圖延長閉館至6月14日。圖／高雄市文化局提供
高雄市駁二藝術特區延長閉館至6月14日。圖／高雄市文化局提供
高雄市駁二藝術特區延長閉館至6月14日。圖／高雄市文化局提供

文化局 疫情 高雄市

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