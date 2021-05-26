防疫停業勞工恐領嘸錢 高市議員籲研擬專案補助

國內疫情緊繃，連帶衝擊產業營運與員工生計問題，高雄市議員陳若翠表示，建議市府主管機關注意到停業後可能衍生部分企業無法順利給付勞工薪資的問題，事先研議擴大補助方案，同時針對日前市府公布的防疫紓困方案中無法列入的企業，及早進行盤點，另行研擬津貼補助方案，協助市民共度防疫期間的經濟難關。

全國三級警戒延至6月14日，許多行業因防疫中心宣布應行關閉或停課而處於準停業狀態，陳若翠表示，目前因應中央疫情指揮中心宣布特定場所應關閉，因而不少事業單位須配合停業，但勞動部稱如停業因不可歸責於勞雇任一方，停業期間的工資得由勞雇雙方協商約定。

陳若翠認為，一旦放任由勞雇約定，勞工很有可能迫於弱勢地位而領不到薪水，恐對勞工家庭生計產生嚴重衝擊。她指出，雖然事業單位因疫情影響不能繼續營業，或是營業受到衝擊，可依「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，與員工協商實施「減班休息」，且每月工資仍不得低於現行基本工資2萬4千元。

但若企業因故不實施無薪假（減班休息），反而引用停業規定，由勞雇雙方協商約定，避開支付不得低於基本工資的義務，基本上也不構成違法，主管機關既無法開罰資方，也無法保障勞方權益，形成政策三不管的地帶。

陳若翠表示，因此，目前勞動部針對無薪假的安心就業計畫，恐怕無法補助到未通報實施減班休息的員工，加上三級警戒延長期限，若隨著疫情蔓延，恐怕無法太早結束，即便結束日後也可能再度實施三級警戒。因此建議市府應針對這些問題及早研擬專案補助方案，或適度擴大安心就業補助對象等方式，讓勞工基本生計能得到安頓。