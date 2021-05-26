濁口溪高屏搶水達成共識 取水資訊公開、設監看系統

高雄、屏東山區最近連日大雨，但因高屏溪上游濁口溪水源被截流作農業用水，造成高屏溪無水可取，並引發高、屏搶水爭議，水利署今天與多單位進行協商，會議達成共識，將高屏溪水系各取水資訊公開，並由水利署第七河局及南區水資源局設置監看系統及量水設備。

農水署高雄管理處表示，雖然本月23日高、屏山區下大雨，濁口溪水量大增，但因農水署屏東管理處舊寮圳進水口設土堤攔截水源引作農業用水，下游荖濃溪引入高屏溪水量無明顯上升，高市府當晚前往挖掘土堤進行分流，造成搶水爭議。

高管處表示，屏管處取水超過水權量的部分最終會排入荖濃溪屏東側，但排入屏東側後地勢較低，較高的高雄側無法取到水，造成雨水下在高雄，而高雄民生、工業及農業用水看得到卻吃不到的窘境。

水利署今天會同農田水利署、高市府、屏東縣政府、南區水資源局等單位研商高屏溪水系地面水合理分配達成共識，水利署第七河川局於濁口溪疏濬工程，一併施設分流及導水；未完成設置監視系統前，各機關取水資訊公開；南區水資源局邀集屏東及高雄管理處，協調滾動檢討所需高屏溪水系水權量等。