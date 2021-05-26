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不只照顧房東 高市議員主張：房屋及地價稅與減房租連動
高雄市政府宣布公有市場規費、漁港使用規費減半，市議員陳致中認為，這波疫情對服務業衝擊史無前例，建議對民營市場、夜市、小型攤商等重災區研擬具體補貼。市議員林于凱建議，紓困方案對房屋稅、地價稅減免，要與房租減收做連動，才不會只是房東受惠，要真正照顧市井小民。
疫情衝擊民眾生活、生計，高雄市長陳其邁日前提出「齊心防疫 市府挺你－高雄市紓困方案」，包括12大項，有齊心紓困2.0專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼、市有產業園區規費減半租金緩繳、市有地租金減免、公有市場攤商規費減半、安心就業計畫、線上職訓津貼補助、勞工失業生活及其子女就業補助、稅捐緩繳減免、市府場館規費減緩繳、農漁業多元行銷及補助等。
陳其邁說，包含對農產品電商行銷等加碼補助近期也會陸續上路，市府會盡力照顧到每個族群。
林于凱去年的紓困方案主要有員工薪資貸款，最多貸款3個月員工薪資總額，最長補助1年貸款利息。（廠）辦租貸款部份，針對工廠租金、辦公室租金提供貸款，最長補助6個月利息。但這些方案都還是要審核的，有些公司營運狀況不好，也不見得貸得到，且貸款還是得還。
林于凱說，疫情期間，最不受影響的就是房地產業者，只要持有房產，租金還是有得收，且政府還有提供疫情期間的房屋稅、地價稅減免，但真正需要的，不是對房東減稅，而是用政策手段，讓房東在疫情期間，可以自動降租、免租，這樣才會幫助到眾多租店面做生意的店家、攤商。
「希望房東能多體恤房客的壓力！」林于凱建議，紓困方案設計要把房屋稅、地價稅減免，與房租減收做連動，房東要出具租金減租收證明，如果是自有店面就出具營業額減少證明，才能申報房屋稅、地價稅的減免及緩徵，這樣才能發揮立意，照顧真正需要的市井小民。
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