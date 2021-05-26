快訊

柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了、軍火也買了 所以才死11人不算多？

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只照顧房東 高市議員主張：房屋及地價稅與減房租連動

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
新冠肺炎病毒來勢洶洶，街頭庶民經濟、百貨公司一片空蕩，經濟蕭條。記者劉學聖／攝影
新冠肺炎病毒來勢洶洶，街頭庶民經濟、百貨公司一片空蕩，經濟蕭條。記者劉學聖／攝影

高雄市政府宣布公有市場規費、漁港使用規費減半，市議員陳致中認為，這波疫情對服務業衝擊史無前例，建議對民營市場、夜市、小型攤商等重災區研擬具體補貼。市議員林于凱建議，紓困方案對房屋稅、地價稅減免，要與房租減收做連動，才不會只是房東受惠，要真正照顧市井小民。

疫情衝擊民眾生活、生計，高雄市長陳其邁日前提出「齊心防疫 市府挺你－高雄市紓困方案」，包括12大項，有齊心紓困2.0專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼、市有產業園區規費減半租金緩繳、市有地租金減免、公有市場攤商規費減半、安心就業計畫、線上職訓津貼補助、勞工失業生活及其子女就業補助、稅捐緩繳減免、市府場館規費減緩繳、農漁業多元行銷及補助等。

陳其邁說，包含對農產品電商行銷等加碼補助近期也會陸續上路，市府會盡力照顧到每個族群。

林于凱去年的紓困方案主要有員工薪資貸款，最多貸款3個月員工薪資總額，最長補助1年貸款利息。（廠）辦租貸款部份，針對工廠租金、辦公室租金提供貸款，最長補助6個月利息。但這些方案都還是要審核的，有些公司營運狀況不好，也不見得貸得到，且貸款還是得還。

林于凱說，疫情期間，最不受影響的就是房地產業者，只要持有房產，租金還是有得收，且政府還有提供疫情期間的房屋稅、地價稅減免，但真正需要的，不是對房東減稅，而是用政策手段，讓房東在疫情期間，可以自動降租、免租，這樣才會幫助到眾多租店面做生意的店家、攤商。

「希望房東能多體恤房客的壓力！」林于凱建議，紓困方案設計要把房屋稅、地價稅減免，與房租減收做連動，房東要出具租金減租收證明，如果是自有店面就出具營業額減少證明，才能申報房屋稅、地價稅的減免及緩徵，這樣才能發揮立意，照顧真正需要的市井小民。

新冠肺炎病毒來勢洶洶，假日的高雄街頭一片空蕩。本報資料照片
新冠肺炎病毒來勢洶洶，假日的高雄街頭一片空蕩。本報資料照片
新冠肺炎病毒來勢洶洶，街頭庶民經濟、百貨公司一片空蕩，經濟蕭條。記者劉學聖／攝影
新冠肺炎病毒來勢洶洶，街頭庶民經濟、百貨公司一片空蕩，經濟蕭條。記者劉學聖／攝影

疫情 房東 高雄市

延伸閱讀

左酸林飛帆右打陳其邁 一次看完親綠寫手如何「反串」

專責病床整備好了 陳其邁允跨縣市提供醫療資源

街友邊走邊吃員警攔下送口罩 陳其邁發文肯定

被質疑不設快篩站 陳其邁一口氣說分明

相關新聞

濁口溪高屏搶水達成共識 取水資訊公開、設監看系統

高雄、屏東山區最近連日大雨，但因高屏溪上游濁口溪水源被截流作農業用水，造成高屏溪無水可取，並引發高、屏搶水爭議，水利署今...

不只照顧房東 高市議員主張：房屋及地價稅與減房租連動

高雄市政府宣布公有市場規費、漁港使用規費減半，市議員陳致中認為，這波疫情對服務業衝擊史無前例，建議對民營市場、夜市、小型...

防疫停業勞工恐領嘸錢 高市議員籲研擬專案補助

國內疫情緊繃，連帶衝擊產業營運與員工生計問題，高雄市議員陳若翠表示，建議市府主管機關注意到停業後可能衍生部分企業無法順利...

振興原宿玉竹商圈 高市議員拋出潮經濟構想

隨著商圈移轉，曾盛極一時的高雄市原宿玉竹商圈沒落，有營業的店面剩3成，租、售布條貼滿街，在疫情衝擊下，更顯得暮氣沉沉。市...

服務業慘兮兮 陳致中：請中央提高紓困預算

受新冠肺炎疫情影響，服務業慘兮兮，包含餐飲、零售、觀旅娛樂等均大受衝擊，高雄市議員陳致中今呼籲中央應當機立斷提高紓困預算...

行政院核定高133線道專案補助 有望帶動寶來溫泉業復甦

高133線道是高雄六龜不老溫泉通往寶來溫泉的重要道路，八八風災後中斷多年，繞道要花半小時以上，影響在地溫泉產業，經高雄市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。