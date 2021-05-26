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振興原宿玉竹商圈 高市議員拋出潮經濟構想
隨著商圈移轉，曾盛極一時的高雄市原宿玉竹商圈沒落，有營業的店面剩3成，租、售布條貼滿街，在疫情衝擊下，更顯得暮氣沉沉。市議員郭建盟建議原宿玉竹商圈可發展「潮經濟」逆轉頹勢，成為南台灣街舞基地，把商圈的魂找回來，結合高雄市政府在中央公園商圈打造的「雄校聯社團實驗室」，有機會形塑為年輕文化聚集聖地，並衍生經濟需求，振興商圈。
郭建盟表示，原宿玉竹商圈鼎盛時期是在2013年前後，當時店面幾乎滿租，之後隨著商圈移轉北高雄、電商移轉等因素，商圈變得蕭條，充斥著待租、待售店面，昔日黃金地段變「蚊子店面」，相當可惜。 郭最近持續與地方交流意見，希望為商圈找出新出路。
郭也說，經發局每年會給各商圈20萬經費做行銷，這筆錢若辦一次性活動效益有限，建議要好好輔導商圈找出定位，建立獨有特色，才是長遠之計。
高雄市青年局在中央公園商圈規畫的「雄校聯社團實驗室」，原本預計4月試營運，5月要開張，接受學校社團預約免費借用，遇到疫情影響，開放時間延後，目前是青年局異地辦公空間。
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