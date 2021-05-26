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雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

濁口溪搶水 高市爭取高屏溪流域水資源重分配

中央社 / 高雄26日電

日前高雄市茂林區大雨發生濁口溪上游被攔截致下游高雄市沒水的情形，後來市府漏夜夷平土堤搶水。今天水利署召集研商，高市府主張高屏溪流域水資源重分配、取水資訊公開透明。

農田水利署高雄管理處長呂文豪促河川水資源要兼顧民生、工業及農用，他並強調荖濃溪水系是農水署高雄管理處農業及大高雄地區民生及工業用水的命脈，並促河川管理單位檢視及疏濬河道，兼顧縣、市共用水權。

23日高雄茂林區下大雨，時雨量73毫米，累積24小時雨量95.5毫米；主要流域在高雄市的濁口溪水量川流量每秒6立方公尺（cms），高市府發現水利署南水局核發給農田水利署屏東管理處每秒2.3cms水權；但是大於許可權的川流卻都築堤斷流到屏東縣高樹區內，致發生河川上游豪雨、下游沒水的情形。

高市府漏夜調派機具夷平土堤，恢復河川原貌，兼顧屏東縣農業灌溉及高雄民生用水。這起「搶水事件」引發關注。

水利署今天會同農水署、高市府、屏東縣政府、南區水資源局等單位研商水資源調度，盼未來勿再發生水資源分配的問題。

高雄市水利局長蔡長展指出，長期以來，有多條上游位在高雄市的河川於枯水期時，水資源都因灌溉被截流，致高雄市分不到水資源，促抗旱期相關水資源應重新分配，不能有上游截走灌溉，致下游取不到民生用水的窘境再現。

高雄市主張，抗旱期應公開高屏溪流域取水資訊、原核發水權應重整及適當分配。

水資源 屏東縣政府 高雄市

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