服務業慘兮兮 陳致中：請中央提高紓困預算

受新冠肺炎疫情影響，服務業慘兮兮，包含餐飲、零售、觀旅娛樂等均大受衝擊，高雄市議員陳致中今呼籲中央應當機立斷提高紓困預算規模並放寬紓困條件範圍，以解基層生計燃眉之急。

陳致中昨呼籲高市府可對民營市場、夜市、小型攤商等重災區研擬具體補貼，經發局回應表示，民有市場或是承租用地經營攤販，屬於民間商業行為，但經發局已主動洽詢相關業者討論研擬方案。

陳致中今說，昨日為攤商請命，感謝市府允諾協助，但許多勞工也反映被資遣、收入減少、無薪假等問題，可預見今年疫情比去年更嚴峻。

陳致中說，今年紓困規模應更高，預算僅從4200億加碼2100億恐不足，建議中央當機立斷提高金額，並放寬紓困條件範圍，盡量以實質現金補貼為原則。