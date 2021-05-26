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行政院核定高133線道專案補助 有望帶動寶來溫泉業復甦

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高133線道是高雄六龜不老溫泉通往寶來溫泉的重要道路，八八風災後中斷多年，行政院日前核定同意市府提報道路專案計畫補助。圖／邱議瑩立委服務處提供
高133線道是高雄六龜不老溫泉通往寶來溫泉的重要道路，八八風災後中斷多年，行政院日前核定同意市府提報道路專案計畫補助。圖／邱議瑩立委服務處提供

高133線道是高雄六龜不老溫泉通往寶來溫泉的重要道路，八八風災後中斷多年，繞道要花半小時以上，影響在地溫泉產業，經高雄市政府、立委邱議瑩等人爭取，行政院日前核定同意市府提報高133線道路專案計畫補助，有望帶動溫泉產業復甦。

高133線道遭沖毀後，寶來、不老兩地多年來面臨交通與作物運輸不便，同時衝擊溫泉觀光，不少遊客因道路中斷不願進入不老溫泉區遊玩，目前僅剩不到10家溫泉業者苦撐。邱議瑩表示，高雄市府過去曾重建溪底便道，接近完工時又被豪雨沖毀，仍須設法解決交通中斷問題。

行政院公文表示，行政院同意高市府提報高133線道路重建工程申請專案計畫補助辦理一案，並納入內政部「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）6年（111-116年）」並依其規定辦理，完工後可完整地區路網，也可作為在地農產品運輸主要道路，形成在地觀光產業特色，確有修復必要。

行政院表示，工程範圍屬山崩與地滑地質敏感區，應妥為規畫設計安全可行的工法，避免遇颱風豪雨再產生坍損致道路不通情形。

邱議瑩說，國家發展委員會已協調交通部及內政部營建署，並經高市府秘書長同意地方配合款部分，此案行政院核定由內政部生活圈計畫協助補助辦理，營建署部分也溝通完成。

高133線道是高雄六龜不老溫泉通往寶來溫泉的重要道路，八八風災後中斷多年，行政院日前核定同意市府提報道路專案計畫補助。圖／本報資料照
高133線道是高雄六龜不老溫泉通往寶來溫泉的重要道路，八八風災後中斷多年，行政院日前核定同意市府提報道路專案計畫補助。圖／本報資料照

溫泉 行政院 邱議瑩

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