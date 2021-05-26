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高雄市區監理所防疫措施升級 部分業務可展延辦理

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
因應防疫政策，高雄市區監理所即日起升級防疫措施。圖／高雄市區監理所提供
因應防疫政策，高雄市區監理所即日起升級防疫措施。圖／高雄市區監理所提供

因應防疫政策，高雄市區監理所即日起升級防疫措施，降低非必要接觸風險，包括高市府交通局裁決中心(違規裁罰)業務移至一樓服務中心，物品配送統一在一樓服務中心遞交，監理、運輸、牌照稅及收文業務於一、二樓受理，電梯分流搭乘等。另「車輛定期檢驗」、「汽燃費」等業務得展延辦理期限。

高雄市區監理所表示，即日起新的防疫措施，包括高市府交通局裁決中心(違規裁罰)業務移至一樓服務中心。監理、運輸、牌照稅及收文業務於一、二樓受理，洽公民眾非承辦人員陪同請勿上樓進入非洽公區域。物品配送，統一於一樓服務中心遞交貨品。

此外，三級防疫期間，電梯限高齡、孕婦或身障人士及陪同者搭乘，非同行者請分流搭乘。洽公民眾配合進行體溫量測、掃描辦公處所QR-CODE實施簡訊實聯制、手部酒精消毒並全程配戴口罩，體溫超過37.5度C者禁止進入。

高雄市區監理所並表示，「車輛定期檢驗」、「交通違規、違反公路法或強制汽車責任保險法罰鍰繳納與裁罰」、「汽燃費」、「職業駕照審驗」、「道安講習」、「須體檢之駕駛執照定期換發與審驗」及「指定訓練機構停止開班後補訓練」等７項業務，可展延相關辦理期限。

高雄市 電梯 駕照

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