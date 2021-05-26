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高市1.1萬名「身心障礙證明」到期重鑑者 可延長至年底

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
疫情期間，身障證明屆滿須重建展延方式。圖／衛福部社家署提供
疫情期間，身障證明屆滿須重建展延方式。圖／衛福部社家署提供

新冠肺炎疫情影響，為減少身心障礙者出入醫療機構等高風險場域，並利於國內醫院整備，針對持有身心障礙證明且須於今年5月14日至10月31日前重新鑑定者，可延長有效期限至今年12月31日，不影響目前福利資格。高雄市社會局說，高雄市有1.1萬名需辦理重鑑者，可擇日到戶籍所在地區公所辦理身障證明延長效期的註記。

高雄市社會局表示，高雄市現有14萬多名身心障礙者，其中須於今年5月14日至10月31日(含)前屆期辦理重新鑑定及需求評估者約有1萬1千名，將陸續發函通知此段期間需要重新鑑定的身心障礙者，請身心障礙者或家屬收到公文通知後，擇日攜帶通知公文、身心障礙證明、身分證、印章；如非本人辦理，另檢附委託書及委託人證件至戶籍所在地區公所，辦理身障證明延長效期至今年12月31日的註記。

社會局也提醒，若是持有身心障礙證明效期屆滿須重新鑑定日期為今年11月1日(含)以後者，則仍須依規定辦理重新鑑定，以免影響身心障礙資格。

另高雄市唯一的公立安養護機構社會局仁愛之家，也因防疫禁止訪客探視，同時為了讓長輩日常生活用品充足，仁愛之家每周提供「代購服務」，至商店幫忙購買日用品、口罩及營養品等；另外，只開放與機構長期合作的生活用品、水果及農產品等品項的攤販進入，確實做好防疫量體溫、手部消毒及確實詢問感染的風險評估。

仁愛之家長輩就醫部分，右昌醫院由原本每周一次提供內科門診及慢籤給藥服務，調整為每兩周一次，減少長輩來回奔波醫院的次數；為了讓家屬即時了解長輩目前的生活狀況，另也提供LINE視訊或電話等聯繫。

高雄市 身障 新冠肺炎

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