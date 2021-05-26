快訊

柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了、軍火也買了 所以才死11人不算多？

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東確診者足跡公布陽春？ 議員認為：不利防疫

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東昨2例確診案例，縣府開記者會說明，並公布足跡，不過，足跡資料卻遭質疑簡化陽春，不僅民眾今在臉書發文表達看法，議員也認為：「不利防疫」。圖／台東縣政府提供
台東昨2例確診案例，縣府開記者會說明，並公布足跡，不過，足跡資料卻遭質疑簡化陽春，不僅民眾今在臉書發文表達看法，議員也認為：「不利防疫」。圖／台東縣政府提供

台東昨2例確診案例，縣府開記者會說明，並公布足跡，不過，足跡資料卻遭質疑簡化陽春，不僅民眾今在臉書發文表達看法，議員也認為：「不利防疫」。

縣府表示，足跡的公布都是依據中央流行疫情指揮中心規範來執行，縣府在疫調的調查也都依相關程序來進行，並不會有避重就輕或選擇性地來公布，防疫絕對視同作戰的原則辦理，請大家不要懷疑縣府防疫的決心。

議員黃治維說，2例確診者從被確診日期到公布足跡，不僅中間都差了好幾天，且足跡也只有簡單1至2個點，絕對不只這些足跡。

他說，縣府不能因公布足跡受限於中央來避重就輕，而是要將資訊更透明化，好讓縣民知道足跡後，更加避免前往或外出，反之對防疫非常不利。

另議員章正輝表示，案5468參加有一場喜宴，現場約百人聚會，但縣府只匡列同住家人5人隔離，喜宴與會人員竟只建議自主健康管理，他建議應全匡列，並做快篩。

「足跡不透明化，民心只會更恐慌！」吳姓縣民說，縣府一直呼籲不要恐慌，但確診者足跡這麼簡化，怎麼會不擔心害怕，甚至猜忌，資訊愈公開完整，大家才會安心。

喜宴 疫情 健康管理

延伸閱讀

台灣本島疫情延燒 澎湖機場快篩站28日啟用

居家防疫零食第一名！「蠟筆小新」超浮誇表情包開賣

日送100個餐盒給台中醫護！飯店連送15天暖心打氣

凱基銀行板橋分行1行員確診 已完成行舍全面防疫消毒

相關新聞

濁口溪高屏搶水達成共識 取水資訊公開、設監看系統

高雄、屏東山區最近連日大雨，但因高屏溪上游濁口溪水源被截流作農業用水，造成高屏溪無水可取，並引發高、屏搶水爭議，水利署今...

不只照顧房東 高市議員主張：房屋及地價稅與減房租連動

高雄市政府宣布公有市場規費、漁港使用規費減半，市議員陳致中認為，這波疫情對服務業衝擊史無前例，建議對民營市場、夜市、小型...

防疫停業勞工恐領嘸錢 高市議員籲研擬專案補助

國內疫情緊繃，連帶衝擊產業營運與員工生計問題，高雄市議員陳若翠表示，建議市府主管機關注意到停業後可能衍生部分企業無法順利...

振興原宿玉竹商圈 高市議員拋出潮經濟構想

隨著商圈移轉，曾盛極一時的高雄市原宿玉竹商圈沒落，有營業的店面剩3成，租、售布條貼滿街，在疫情衝擊下，更顯得暮氣沉沉。市...

服務業慘兮兮 陳致中：請中央提高紓困預算

受新冠肺炎疫情影響，服務業慘兮兮，包含餐飲、零售、觀旅娛樂等均大受衝擊，高雄市議員陳致中今呼籲中央應當機立斷提高紓困預算...

行政院核定高133線道專案補助 有望帶動寶來溫泉業復甦

高133線道是高雄六龜不老溫泉通往寶來溫泉的重要道路，八八風災後中斷多年，繞道要花半小時以上，影響在地溫泉產業，經高雄市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。