台東確診者足跡公布陽春？ 議員認為：不利防疫

台東昨2例確診案例，縣府開記者會說明，並公布足跡，不過，足跡資料卻遭質疑簡化陽春，不僅民眾今在臉書發文表達看法，議員也認為：「不利防疫」。

縣府表示，足跡的公布都是依據中央流行疫情指揮中心規範來執行，縣府在疫調的調查也都依相關程序來進行，並不會有避重就輕或選擇性地來公布，防疫絕對視同作戰的原則辦理，請大家不要懷疑縣府防疫的決心。

議員黃治維說，2例確診者從被確診日期到公布足跡，不僅中間都差了好幾天，且足跡也只有簡單1至2個點，絕對不只這些足跡。

他說，縣府不能因公布足跡受限於中央來避重就輕，而是要將資訊更透明化，好讓縣民知道足跡後，更加避免前往或外出，反之對防疫非常不利。

另議員章正輝表示，案5468參加有一場喜宴，現場約百人聚會，但縣府只匡列同住家人5人隔離，喜宴與會人員竟只建議自主健康管理，他建議應全匡列，並做快篩。

「足跡不透明化，民心只會更恐慌！」吳姓縣民說，縣府一直呼籲不要恐慌，但確診者足跡這麼簡化，怎麼會不擔心害怕，甚至猜忌，資訊愈公開完整，大家才會安心。