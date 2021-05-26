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台灣本島疫情延燒 澎湖機場快篩站28日啟用

中央社 / 澎湖縣26日電

台灣本島新冠肺炎疫情延燒，中央同意澎湖設立機場入境快篩站，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議指示加速建置，最快明天完成整備，28日正式啟用，在入境前防堵疫情流入。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，縣府將在澎湖機場外設置2個快篩站，已協請航空公司在機上廣播，告知搭機旅客快篩事宜，鼓勵入境旅客配合自願快篩，旅客抵澎下機後，配合縣府人員引導至等候區，填寫志願快篩同意書，避免成為防疫破口。

陳其育強調，機場快篩站是為提升入境防疫，縣府仍呼籲民眾在6月14日前暫停往返台澎；如果非前往澎湖不可，請配合至機場快篩站自願採檢，同時請民眾珍惜醫療資源，並遵守防疫規範，切莫為了快篩，刻意入境澎湖。

陳其育說，機場2處快篩站設置在有冷氣的貨櫃屋內，由衛生局醫事人員、兩家醫院、醫師公會派駐24位醫師、醫檢師輪班，分2線為旅客進行篩檢。

陳其育表示，縣府已備妥充足快篩試劑，快篩結果會在20分鐘後出爐，若為陰性，則自行返回住處；若為陽性，安排車船處防疫公車或消防局救護車載至醫院進行PCR採檢，若仍為陽性，則在醫院收治。

陳其育表示，澎湖每天航空入境人數逐日下降，昨天入境澎湖僅剩322人，其中來自台北疫情高風險地區為69人，縣府衛生局已備妥足夠的快篩試劑量，並隨時採購補充，採購經費也獲劉陳昭玲議長支持。

陳其育說，縣府呼籲返澎民眾應做好14天自我健康監測，每天注意自己的體溫及身體狀況，避免外出，有狀況隨時告知衛生局或撥打1922。

澎湖 衛生局 機場

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