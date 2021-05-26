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金門機場快篩站準備好了！ 下午正式啟用

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門衛生局長李錫鑫表示，將採取分流、分級的方式進行，鼓勵民眾來參與快篩，盼能守住金門零確診。記者蔡家蓁／攝影
金門衛生局長李錫鑫表示，將採取分流、分級的方式進行，鼓勵民眾來參與快篩，盼能守住金門零確診。記者蔡家蓁／攝影

一波多折的金門機場快篩站，今天上午終於建置完成，一切就定位，金門衛生局長李錫鑫表示，因為目前金門班機少，首批使用快篩的，可能是搭乘2點多班機的旅客，李錫鑫說，他們將採取分流、分級的方式進行，鼓勵民眾來參與快篩，盼能守住金門零確診。

金門縣府公告於24日起飛抵金門的旅客，須持3天內核酸檢驗陰性證明或接受快篩，被外界視為「金門快篩令」，沒想到在執行前的數小時卻遭中央流行疫情指揮中心以違法為由撤銷，昨晚事情又出現轉折，中央疫情指揮中心在昨天傍晚發布離島3縣可在符合相關條件及流程下提供自願性採檢服務，讓此事告一段落。

據了解，為了防止疫情不斷擴大，縣府超前部署，早在23日就在機場建置快篩站，但後來「快篩令」遭中央撤銷，金門航空站於是要求衛生局拆除並復原，讓到場視察的縣長楊鎮浯相當火大，並當場質問「到底是誰拆的」。

包括金門衛生局與環保局人員一早就到機場忙著建置快篩站，大概10點10分就設好了，李錫鑫與環保局長楊建立兩人也在場進行沙盤推演，還有報到處、待檢區核對身份、採檢處等動線規劃；李錫鑫說，會用最嚴謹的做法來做，以分級分流來進行，縣府規劃的快篩分為三級：第一級是與確診者的接觸者，有足跡重疊者；第二級是來自熱區的民眾；第三級是如果自己覺得有感染之虞者。

金門衛生局說，在這三級的作業情況下，會鼓勵民眾來參與快篩，也希望民眾與旅客多多配合，共同守護住離島的淨土。

金門衛生局人員忙裡忙外的建置快篩站。記者蔡家蓁／攝影
金門衛生局人員忙裡忙外的建置快篩站。記者蔡家蓁／攝影
金門衛生局長李錫鑫與同仁連消毒毯的放置，都確認再三。記者蔡家蓁／攝影
金門衛生局長李錫鑫與同仁連消毒毯的放置，都確認再三。記者蔡家蓁／攝影
一波多折的金門機場快篩站，今天上午終於建置完成，一切就定位。記者蔡家蓁／攝影
一波多折的金門機場快篩站，今天上午終於建置完成，一切就定位。記者蔡家蓁／攝影

金門 衛生局 疫情

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