高市勞工局簡化失業給付申領流程 上高雄人力銀行尋職

高雄市勞工局表示，即日起簡化「失業給付」申領流程，透過電子郵件即可交件先送審，無須在現場排隊與填寫資料，再依預約的時間臨櫃查驗確認，免排隊、免等待、更安心。目前雖因疫情停止所有就業媒合活動，勞工局訓練就業中心建置「高雄人力銀行」網站，協助民眾在疫期也能尋職。

勞工局表示，各辦公場域與就業服務站已全面建置政院版實聯制登記，服務櫃台並加裝透明隔板，以減少人員接觸風險，並加強場域消毒工作，要讓市民能夠安心洽公。

勞工局訓就中心主王楊茹憶表示，勞工生計權益的保障非常重要，不能耽擱，但必須兼顧防疫措施。因為法規規定必須親臨現場辦理，初申請者可能需要一個小時以上，若證件不足還得跑兩趟補件；為了減少民眾等待過程，現在可透過網路來加速與勞工的溝通與審查，若需補件也可立即傳送，再經由預約的方式，即到即辦。民眾不需待在服務站內等待，減少排隊接觸的風險，讓申領的民眾可以安心、安全的辦理。

楊茹憶表示，今年一至四月的勞工失業給付，初次申請加上再認定的，平均每月有3000多件。簡化申領流程後，勞工雖然還是要來，但時間已大幅縮短。

勞工局也鼓勵民眾多運用數位課程，取代實體就業促進課程，安心「宅」在家做好防疫，享受就業服務不打折。目前雖因疫情停止所有就業媒合活動，但為協助民眾防疫期間也能尋職，勞工局訓練就業中心建置「高雄人力銀行」網站，讓市民朋友可利用「地圖找工作」功能，即時瞭解該職缺相關工作條件及福利，網站也提供「熱門職缺」及「廠商排行職缺」提供求職民眾最新就業市場職缺脈動。